Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, diğer adaylara canlı yayın davetinde bulundu

Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından diğer adaylar Burak Elmas, Yiğit Şardan, Metin Öztürk, Işın Çelebi ve İbrahim Özdemir'e yaptığı çağrıda, "Gelin canlı yayında ilkelerimizi açıklayalım, sorunları teşhis edelim, çözüm önerilerimizi getirelim ve projelerimizi karşılaştıralım. Galatasaray için en doğrusunu belirleyelim." ifadelerini kullandı.



Adaylardan Burak Elmas, Hamamcıoğlu'nun davetine olumlu yanıt verdi.

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...