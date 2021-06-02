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GeriFutbol Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, diğer adaylara canlı yayın davetinde bulundu
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.06.2021 - 16:20 | Son Güncelleme:

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, diğer adaylara canlı yayın davetinde bulundu

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Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, diğer adaylara canlı yayın davetinde bulundu

Galatasaray Kulübünde 19 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Eşref Hamamcıoğlu, diğer adaylara canlı yayında bir araya gelme davetinde bulundu.

Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından diğer adaylar Burak Elmas, Yiğit Şardan, Metin Öztürk, Işın Çelebi ve İbrahim Özdemir'e yaptığı çağrıda, "Gelin canlı yayında ilkelerimizi açıklayalım, sorunları teşhis edelim, çözüm önerilerimizi getirelim ve projelerimizi karşılaştıralım. Galatasaray için en doğrusunu belirleyelim." ifadelerini kullandı.

Adaylardan Burak Elmas, Hamamcıoğlu'nun davetine olumlu yanıt verdi.

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, diğer adaylara canlı yayın davetinde bulundu

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