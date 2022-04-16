Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu: Bu seçim son fırsattır

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Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, "Şimdi birlik olma, beyaz sayfa açma zamanı. Bu Galatasaray'ı güçlü kılacaktır. Galatasaray kendi içindeki çekişmelerden dolayı dışarı karşı zayıf düşmektedir. Bazen bu birleşmeyi sağlamak için kangren olan organları da kesmek zaruridir" dedi.



Galatasaray'ın kendi içerisindeki çekişmeler dolayısıyla zayıf düşündüğünü belirten Hamamcıoğlu, "Çok engebeli bir yola girmek üzereyiz. Burak Elmas'a ve kurullarında görev alan arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Gerçekten bu işe zaman ayırmanız gerektiriyor. Her türlü eleştiriye rağmen bu sorumluluğu alan herkes bir teşekkürü hak eder. Kendimi anlatmayacağım. Kendimi bildim bileli bu camiada çeşitli görevler aldım. Divan başkanlığı ve divan başkanlığı yardımcılığı yaptım. Bu süre içinde ve önceki yıllarda tecrübe edindim, deneyim biriktirdim, gözlemler yapma fırsatı buldum. Bunların sonunda da bugün camiamızın içinde bulunduğu temel sorunları tespit etme fırsatına eriştim. Bunların bir kısmını son genel kurulda bahsettim. Eksiklerimiz; tutarlılık, samimiyet, şeffaflık, kurumsal hafıza, hesap verilebilirlik, itibar yönetimi ve marka değeri... En büyük eksiliğimiz bunlardır. Bu eksikliklerden dolayı da kulübümüz içine düştüğümüz durumdadır. Akılcılık, gerçekçilik ve fedakarlığın olmadığı stratejik yaklaşım eksikliği vardır. Günlük popülist yaklaşımlarla, tabiri caizse tribünlere oynayarak, pembe rüyalar vaat ederek, gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerde bulunarak kulübümüzün bir yere gideceği yok. Bunu son senelerde yaşıyoruz. Artık Galatasarayda bu gerçeklerin farkına varıp, ayaklarımızı yere basma zamanımız geldi de geçiyor. Pembe tablolar maalesef bizi pembe hayallere götürüyor. Beklentilerimiz çok artıyor. Beklentiler artınca üyeler arasında ilişkiler sertleşiyor. Kişisel yaralamalara kadar gidiyor. Sosyal medyanın da etkisiyle bir linç kültürü başladı. İnsanları sevmeyebilirsiniz ama saymak zorundasınız. Yaptıklarını eleştirebilirsiniz ama hakaret ve küfür etme şansımız yoktur. Maalesef son genel kurulda da yaşadık. Galatasaray'ın en büyük zenginliklerinin farklılıklar olduğunu unutmuş görünüyoruz. Farklı oy kullananlar cep telefonuyla çekilerek sosyal medyada linç edildiler. Bu bize yakışmaz. Bu büyük eksiklik ayrışmalara sebebiyet vermiştir. Şimdi birlik olma, beyaz sayfa açma zamanı. Bu Galatasaray'ı güçlü kılacaktır. Galatasaray kendi içindeki çekişmelerden dolayı dışarı karşı zayıf düşmektedir. Bazen bu birleşmeyi sağlamak için kangren olan organları da kesmek zaruridir. Bu radikal kararları almaktan çekinmemeli Galatasaray genel kurulu. Bunun hesabını da herkes verir. Galatasaray'da bugün sorumluluk alan herkes, baş üstünde taşınmalıdır diye düşünüyorum. Buna geçmiş dönemde yönetimde olan da dahil. Metin Öztürk ve ekibi, ben ve arkadaşlarım da bunu istiyoruz. Biz bu zor durumda sorumluluk alıyoruz. Dolayısıyla sosyal medya herhangi bir medya önünde linç etmeye kalkışmasın. En azından ben ve arkadaşlarım adına kesinlikle taviz vermeyeceğiz." diye konuştu.

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BU GALATASARAYIN CAMİASININ KURTULUŞU İÇİN SON FIRSATTIR



Galatasaray Kulübü'nün zor bir dönemece girdiğinin altını çizen Hamamcıoğlu, "Galatasaray'ın şu anda sıkıntı çektiği en temel eksiklik, Galatasaray'da mali sorunlar vardı, hep konuşulurdu. Galatasaray bugün Türkiye'nin en büyük markası olduğu için en çok Galatasaray'ın mali sorunları konuşuluyor. Emin olun artık mali sorunlarımız halletme imkanına sahip olmamaya başladık, kendi aramızdaki idare eksiklerden, dayanışma eksikliğinden dolayı. Şu anda Galatasaray diğer kulüpler gibi sermayesini kaybetmiş olabilir ama asıl kaybettiğimiz en önemli sermaye, kurumlardan olmazsa olmaz olan psikolojik sermayemizi kaybettik. Bu psikolojik sermaye, öz yeterlilik, iyimserlik, umut, motivasyon ve dayanıklıktan oluşuyor. Camiamız bunları kaybetmiştir. Tekrar bir araya getirmemiz lazım. Ne ben ve arkadaşlarımız yeterli oluruz buna ne dışarıdan bize destek verecek çalışma grupları. Topyekün bu camianın konselide olarak güçlü bir genel kurul iradesiyle bu defa başkan ve yönetimi seçmesi kaçınılmazdır. Geldiğimiz dönemeç çok zor bir dönemeç. Köprüden önceki son çıkışı geçmek üzereyiz. Bu Galatasaray'ın camiasının kurtuluşu için son fırsattır. Bunun için de lütfen bütün genel kurul üyelerimizi bu sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum. Yapılanlar eleştiri hakkına sahip olmak istiyorsak 30 Nisan'da sandık başında buluşalım. Tercihiniz kim için olursa olsun. Bu demokratik hakkınızı kullanmazsanız Galatasaray elimizden kaymak üzere." şeklinde konuştu.

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