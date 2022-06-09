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Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek: 'Kimseye meydanı boş bırakmam'

#Galatasaray#Dursun Özbek#TFF
Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek: Kimseye meydanı boş bırakmam

Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek'ten TFF Başkanlığı seçimi öncesinde yaşananlarla ilgili çarpıcı yorumlar geldi.

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Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek, 16 Haziran’da yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimi ve adaylık süreci ile ilgili tartışmalar hakkında sessizliğini bozdu. Öncelik hedefinin Galatasaray’da cumartesi günü yapılacak genel kurulda üyelerinin güvenini ve desteğini almak olduğunu belirten Özbek, TFF başkanlık seçimi ve yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

PSİKOLOJİK HAMLE YAPTIRMAM

"Bize görev verilmesi halinde ise meydanı öyle boş bırakmam. Ismarlama aday bekleyenlere de tek başlarına TFF yi kendi beklentilerine göre dizayn etmek isteyenlere de pabuç bırakmam. Hele hele bu seçimi fırsat bilip şimdiden önümüzdeki sezon için yapılan psikolojik hamlelere hiç izin vermem... Bakın biz büyük bir futbol ailesiyiz ve bu ailenin sorunları ortaktır. Biz bu sorunları birlik olursak çözebiliriz ve önemli konularda ortak kararlar alabilirsek aileyi koruyabiliriz. Bildiğiniz gibi ben eski bir Kulüpler Birliği başkanıyım

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TÜM KULÜP BAŞKANLARININ TEVECCÜHÜ İLE SEÇİLDİM

Hem de tüm kulüp başkanların teveccühü ile seçilmiş bir başkan olarak da birkaç cümle edeyim; Bu tür ciddi ve önemli konular aile içinde görüşülür. Muhakkak ki farklı görüşler de olur, tartışılır. Ama bu tartışmalar sonucu nihai bir karara varıldıktan sonra bu karar oy çokluğu ile bile olsa o artık hepimizin ortak kararıdır.

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#Galatasaray#Dursun Özbek#TFF

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