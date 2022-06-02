Galatasaray BaÅŸkan AdayÄ± Dursun Ã–zbek: Biz geÃ§miÅŸten ders aldÄ±k

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Galatasaray Spor KulÃ¼bÃ¼â€™nde 4-11 Haziranda yapÄ±lacak olaÄŸanÃ¼stÃ¼ seÃ§imli genel kurulda baÅŸkanlÄ±ÄŸa aday olan Dursun Ã–zbek, Ankara GalatasaraylÄ± YÃ¶netici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸiâ€™nin (1905 AGS) konuÄŸu oldu. Programa 1905 AGS YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ã–zgÃ¼r Bayraktar ve davetliler katÄ±ldÄ±.

Burada konuÅŸan Ã–zbek, yeni dÃ¶nemde Galatasaray KulÃ¼bÃ¼â€™nÃ¼n geleceÄŸi ile ilgili konuÅŸtu. TÃ¼rk sporunun zor gÃ¼nlerden geÃ§tiÄŸini sÃ¶yleyen Ã–zbek, "Sadece spor camiasÄ±nda deÄŸil, ekonomik olarak da bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya bÃ¼yÃ¼k bir krizin iÃ§inden geÃ§iyor. Son iki yÄ±ldÄ±r dÃ¼nyayÄ± saran pandemi krizi zaten yetmedi, bir de onun Ã¼zerine hemen yakamÄ±zda Ã§Ä±kan savaÅŸ bir kere daha olumsuz olarak bizleri etkiledi. Galatasaray da diÄŸer spor kulÃ¼pleri gibi bundan nasibini aldÄ±. Ã‡ok zor bir sÃ¼reÃ§ten geÃ§iyoruz. Onun iÃ§in Galatasarayâ€™Ä±n ruhunda olan mÃ¼cadele etme hÄ±rsÄ± iÅŸte burada ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Zorluklar ne olursa olsun biz bu zorluklara boyun eÄŸmeyeceÄŸiz. Galatasaray bu zorluklardan da geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi baÅŸarÄ±yla Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± bilir" diye konuÅŸtu.Â



"GALATASARAYâ€™I EGOLARIN Ã–NÃœNE GEÃ‡Ä°RMELÄ°YÄ°Z"



BaÅŸkanlÄ±k seÃ§iminde problemlerin olduÄŸunu sÃ¶yleyen Ã–zbek, aynÄ± amaca hizmet eden taraflarÄ±n birleÅŸmeyi kabul etmediÄŸini sÃ¶yleyerek "Galatasaray iÃ§in hayati olan ÅŸeyleri egomuzun Ã¶nÃ¼nde Ã§Ä±karmak zorundayÄ±z. Maalesef burada da muvaffak olamadÄ±k. Yine iki adayla seÃ§ime gidiyoruz. Ben sizden bir ÅŸey rica ediyorum; Galatasarayâ€™Ä±n selameti iÃ§in iki tarafÄ± da teraziye koyun. Hangisi aÄŸÄ±r basÄ±yorsa ona oyunuzu verin. EÄŸer diÄŸer aday ve projeleri aÄŸÄ±rlÄ±ktaysa oyunuzu ona verin. EÄŸer benim projelerim size anlattÄ±klarÄ±m aÄŸÄ±r basÄ±yorsa oyunuzu bana verin. Burada kiÅŸilerin ehemmiyeti yok. Burada biz bir varoluÅŸ savaÅŸÄ± verme durumundayÄ±z. Bu, projelerle yapÄ±labilir. Bu projelerin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n birincil ÅŸartÄ± sevgi ve kardeÅŸliÄŸi bunun beraberde getirmek. 80 parÃ§aya bÃ¶lmÃ¼ÅŸÃ¼z. Hepimiz aynÄ± amaca hizmet etmeliyiz, hepimiz GalatasaraylÄ±yÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

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"GALATASARAYâ€™IN HER YANINDA PRANGA VAR"



Ã–zbek, bir Ã¶nceki baÅŸkanlÄ±k dÃ¶neminden dersler Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek, "Galatasarayâ€™a fon yaratmak iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 10 milyar lira hedefiyle ilerliyoruz. Peki niye para peÅŸinde koÅŸuyoruz? Galatasaray bir inÅŸaat firmasÄ± mÄ±? Yahut da Galatasaray bir finans ÅŸirketi mÄ±? HayÄ±r. Galatasarayâ€™Ä±n ÅŸu anda ayaÄŸÄ±nda, kolunda, kafasÄ±nda, her tarafÄ±nda pranga var. Bankalar birliÄŸine yapÄ±lmÄ±ÅŸ, yapÄ±landÄ±rma anlaÅŸmasÄ±dÄ±r. O dÃ¶nemde bu yapÄ±landÄ±rmayÄ± yapan yÃ¶netimleri iÅŸaret etmiyorum. O gÃ¼n iÃ§in yapÄ±lmasÄ± gereken bir anlaÅŸmaydÄ±. Ben de olsam onun altÄ±na imza atardÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ekonomik yapÄ±nÄ±n bozukluÄŸuyla taze sÄ±cak para ihtiyacÄ±, borÃ§larÄ±nÄ± Ã¶telemesi ihtiyacÄ± o gÃ¼n yapÄ±lmasÄ± gereken bir durumdu. Ama eÄŸer siz bazÄ± projelerinizi geliÅŸtirmiÅŸ, bazÄ± fonlar yaratma kabiliyetine kavuÅŸtuysanÄ±z o zaman oturup dÃ¼ÅŸÃ¼nmeniz lazÄ±m. Biz geÃ§miÅŸten ders aldÄ±k. YaptÄ±ÄŸÄ±m baÅŸkanlÄ±k dÃ¶neminde hatalarÄ±m oldu. Onlardan ders alarak geliyoruz. Siz de â€™GalatasaraylÄ± olarak geÃ§miÅŸte yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hatalardan ders aldÄ±kâ€™ diyin. Ama bir sÄ±fÄ±rlama noktasÄ±na getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Sportif baÅŸarÄ± elbette olmazsa olmaz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l Cumhuriyetin yÃ¼zÃ¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±. Ã‡ok Ã¶nemli bir yÄ±l. YÃ¼zÃ¼ncÃ¼ yÄ±lda en Ã§ok kupa alan takÄ±mÄ±n Galatasaray olmasÄ± lazÄ±m" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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