Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası Fatih Terim açıklaması!

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, sosyal medya hesabından Fatih Terim ile ilgili açıklama yayınladı.

Burak Elmas'ın paylaşımında "Yasal olarak devam edecek olan başkan ve yönetim kurulunun, yeni bir teknik direktör ile anlaşması halinde, kim olursa olsun, seçildiğimiz takdirde ilk iş olarak yapılan mukaveleyi iptal edeceğimizi beyan ederim." ifadeleri yer aldı.

MUSTAFA CENGİZ NE DEDİ?

Yazıyorlar sosyal medyada Fatih Terim büyüktür Galatasaray. Fatih Terim büyüktür yönetim. Sen başkana, genel kurula hakaret ediyorsun. Başkanlığa hakaret ediyorsun. Sen ancak bizi genel kurula havale edebilirsin. Onursal başkan olarak konuşuyor. Gelecek olan yönetimlere de 'Dikkat edin, parayla, plan projeyle gelin' diyor. Sadece bana ayar çekmiyor onursal başkanımız. Gelecek olan adaylara da imkanınız varsa gelin diye ayar çekiyor. O 4 adayın yerinde olsam 'Sen kimsin ki bize ayar veriyorsun' derdim. Tam tersine 4 aday da 'Tüm yetkiler Terim'e' diye kampanya başlattılar. Bize de yazı yazdılar bütün yetkilerim Fatih Terim'e bırakın diye. Tamam yetkileri Terim'e bıraktık. Alacak mı kefaletleri üzerine? Gelecek olan yönetim kefalete girmesin diye çalışıyoruz. Siz Fatih'e yetki mi vermek istiyorsunuz yoksa bu kefaletlere mi girmek istiyorsunuz? Aday arkadaşlar Fatih Terim'in yanında olduklarını söyledi. Ben yanında değilim. Arkadaşlarım da değil. Fatih Terim'in kulübümüzde büyük bir karizması var. Büyük başarıları kazandı ama yalnız değildi. Ben başkan olduğum sürece kendisiyle çalışmam. Bir şartım var. Çıkıp özür dilerse kendisiyle çalışmayı düşünebilirim.