MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray Başkan adayı Burak Elmas, ekibini duyurdu!
GeriFutbol Galatasaray Başkan adayı Burak Elmas, ekibini duyurdu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 02.03.2021 - 19:25 | Son Güncelleme:

Galatasaray Başkan adayı Burak Elmas, ekibini duyurdu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray Başkan adayı Burak Elmas, ekibini duyurdu!

Galatasaray'da başkan adayları arasında yer alan Burak Elmas, yönetim ekibini duyurdu.

Galatasaray başkan adaylarından Burak Elmas, ''Birlikte çok şey başaracağız'' diyerek başkanlık adaylığına katılacağı yönetimi açıkladı.

Sezon sonunda yapılacak Galatasaray başkanlık seçimi için adaylığını daha önceden açıklayan Burak Elmas, Twitter hesabından yönetim kadrosunu paylaştı.

Burak Elmas, Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Burak Elmas ve ekibi olarak bu meşaleyi taşımak ve Galatasaray'ın 115 yıllık geleneklerini günümüzün çağdaş spor yönetimi anlayışıyla birleştirmek için yola çıkıyoruz.'' sözlerini kullandı.

YÖNETİMDE KİMLER YER ALIYOR?

Elmas'ın yönetim ekibinde Asaf Savaş Akat, Polat Bengisarp, Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç, Turhan Özen, Burçak Zorlu, Köksal Ünlü, Özgür Kalelioğlu, Fatih Birol, Işıtan Gün, Ozan Şener, Elif Uzuner, Özen Kuzu, Mehmet Şenol ve Serhat Demirel yer alıyor.

Galatasaray Başkan adayı Burak Elmas, ekibini duyurdu

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi