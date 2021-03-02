Galatasaray Başkan adayı Burak Elmas, ekibini duyurdu!

Galatasaray başkan adaylarından Burak Elmas, ''Birlikte çok şey başaracağız'' diyerek başkanlık adaylığına katılacağı yönetimi açıkladı.

Sezon sonunda yapılacak Galatasaray başkanlık seçimi için adaylığını daha önceden açıklayan Burak Elmas, Twitter hesabından yönetim kadrosunu paylaştı.

Burak Elmas, Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Burak Elmas ve ekibi olarak bu meşaleyi taşımak ve Galatasaray'ın 115 yıllık geleneklerini günümüzün çağdaş spor yönetimi anlayışıyla birleştirmek için yola çıkıyoruz.'' sözlerini kullandı.

YÖNETİMDE KİMLER YER ALIYOR?

Elmas'ın yönetim ekibinde Asaf Savaş Akat, Polat Bengisarp, Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç, Turhan Özen, Burçak Zorlu, Köksal Ünlü, Özgür Kalelioğlu, Fatih Birol, Işıtan Gün, Ozan Şener, Elif Uzuner, Özen Kuzu, Mehmet Şenol ve Serhat Demirel yer alıyor.

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