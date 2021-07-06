Galatasaray başkan adayı 'Anlaştık' demişti... Ralf Rangnick'in yeni adresi belli oldu

Spor Arena Dış Haber - Dünya futbolunun önde gelen futbol akıllarından olan ve son olarak RB Leipzig'de futbol direktörü görevinde bulunan Ralf Rangnick'in yeni adresi belli oldu.

Bir dönem ismi Türk takımlarıyla da anılan ve Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir'in seçim öncesi anlaştıklarını iddia ettiği Alman futbol adamının yeni rotası Rusya oldu.

Rusya'nın köklü kulüplerinden Lokomotiv Moskova, Ralf Rangnick'in kulübün futbol gelişim direktörlüğüne getirildiğini ve 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Rangnick'in yeni görevinin, kulüp başkanı Alexander Plutnik tarafından oyuncular, teknik ekip ve yönetim kuruluyla yaptığı toplantıda duyurulduğu belirtildi.

Alman futbol adamının stratejik planlama, spor ve futbol gelişimi, altyapıdan A takıma tüm takımların paralel çalışması ve futbol akademisini de içine alan tüm projelerden sorumlu olduğu aktarıldı. Rangnick'in profesyonel ve uzman bir ekiple çalışacağı ifade edildi.