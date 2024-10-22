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Galatasaray basın toplantısında güldüren anlar! Osimhen, golde neden ona koştu? Günay Güvenç açıkladı: Bana Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı sordu...

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#GALATASARAY#Günay Güvenç#Okan Buruk
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 12:32

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde 23 Ekim Çarşamba günü (yarın) Elfsborg ile karşılaşacağı müsabaka öncesi kaleci Günay Güvenç değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli file bekçisi, Victor Osimhen'in attığı röveşata golü sonrası neden ona koştuğunu açıkladı.

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UEFA Avrupa Ligi 3. hafta müsabakasında Galatasaray sahasında İsveç'in Elfsborg takımını ağırlayacağı mücadele öncesi açıklamalarda bulunan kaleci Günay Güvenç, Victor Osimhen ile yedek kulübesinde neler konuştuklarını ve muhteşem röveşata sonrası neden ona koştuğunu anlattı.

Fernando Muslera'nın Avrupa'da 3 maçlık cezası sonrasında kaleyi devralan Güvenç, şu ifadeleri kullandı:

'Totalde 8 maçımız var maksimum puana ulaşıp Avrupa Ligi'ne devam etmek istiyoruz. Hedefimiz bu. Benim misyonum oynayıp para kazanmak değil sadece, farklı misyonlarım da var. Gençlere yardımcı olmak, takımdaki arkadaşlığı en yüksek seviyeye çıkarmak. Yedek kalıp dinlenecek biri değilim. Yüzde yüzümle çalışıyorum.'

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'OYNAMADIĞIM İÇİN ZORLANIYORUM'

Zorlanıyorum oynamadığım için bazen, özellikle geçmiş yıllarda oynadığım için. Eşimle bile tartışmalar yaşıyoruz oynamadığımla ilgili. Hazır tutuyorum kendimi. Takıma katkı vermek istiyorum. Ama önümdeki ismin değerini de tüm Türkiye tüm Avrupa tüm camia biliyor. Muslera'nın performansının hiç düştüğünü görmüyoruz, benden kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Beni hissediyor ensesinde bu beni gururlandırıyor.

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Galatasaray basın toplantısında güldüren anlar Osimhen, golde neden ona koştu Günay Güvenç açıkladı: Bana Atatürkü, İstiklal Marşını sordu...

'OSIMHEN'İN GOL SEVİNCİ'

Osimhen ile yedek kulübesinde yan yana oturuyorduk. Yedek kulübesinde bana çok sorular sordu. Özellikle en son Atatürk resmiyle ilgiliydi. İstiklal Marşı'nı sordu. Taraftarların ne tezahürat yaptığını sordu. Çok açık biri. Maça girdi, güzel bir gol attı. Sonra bize doğru koşarken ben hocamıza sarılacak zannettim, (Okan Buruk: Ben de öyle zannettim), baktım hocaya bir 'Çak' yaptı, bana sarıldı. Spontan gelişen bir şey oldu.

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#GALATASARAY#Günay Güvenç#Okan Buruk

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