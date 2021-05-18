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GeriBasketbol Galatasaray, başantrenör Efe Güven'in sözleşmesini uzattı
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Basketbol
Haber Giriş: 18.05.2021 - 02:06 | Son Güncelleme:

Galatasaray, başantrenör Efe Güven'in sözleşmesini uzattı

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Galatasaray, başantrenör Efe Güven'in sözleşmesini uzattı

Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımı başantrenörü Efe Güven ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Efe Güven’e Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’ndaki görevinde başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

Açıklamada, Efe Güven'in sarı-kırmızılı takımın başındaki performansı hakkında bilgi verildi. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın genç çalıştırıcı yönetiminde 2018-2019 sezonunda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarı final, FIBA Avrupa Kupası'nda çeyrek final oynadığı belirtildi.

Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunda ise Türkiye Ligi'nde 6 sezon sonra final oynadığı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ise çeyrek finalde mücadele ettiği aktarıldı.

Galatasaray, başantrenör Efe Güvenin sözleşmesini uzattı

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