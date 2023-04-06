Galatasaray - Başakşehir maçında VAR hakemi Özgür Yankaya'dan 5 tartışmalı karar

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Maçın VAR hakemi Özgür Yankaya verdiği kritik kararlarla gecenin kader adamı oldu.

DK.5 GOL iPTAL: İcardi’nin pasında Kerem’in şutu filelerle buluştu. Ancak VAR, İcardi’nin bir önceki pozisyonda ofsayt olduğunu tespit etti.

DK.30 GOLDEN ÖNCE FAUL VAR MI?: Aleksic’in golünden önce Serdar Gürler’in Kaan’a faul yaptığı yönündeki itirazlar sonuçsuz kaldı.

DK.40 GOL iPTAL: Kazımcan’ın soldan ortasında Mertens topu filelere gönderdi. VAR’daki Özgür Yankaya, Mertens’in topa elle dokunduğu uyarısını yapınca gol geçerli sayılmadı.

DAKiKA 45 PENALTI MI?: Ömer Ali’nin ceza alanında topa elle dokunduğu itirazı yapıldı; VAR hakemi Özgür Yankaya’dan ‘Devam’ kararı çıktı.

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DAKiKA 55 PENALTI iTiRAZI: G.Saraylılar, İcardi ile hava topuna çıkan Lima’nın, kolu ile topu uzaklaştırdığı itirazında bulundu. VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.