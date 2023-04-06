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Galatasaray - Başakşehir maçında VAR hakemi Özgür Yankaya'dan 5 tartışmalı karar

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#Galatasaray#Başakşehir#Türkiye Kupası
Galatasaray - Başakşehir maçında VAR hakemi Özgür Yankayadan 5 tartışmalı karar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 07:00

VAR hakemi Özgür Yankaya, Galatasaray-Başakşehir mücadelesinde verdiği kararlarla kader adamı oldu. Yankaya, Galatasaray’ın penaltı beklediği iki pozisyonda “devam” kararı verirken, Mertens’in attığı golle elle oynama tespit etti. Aleksic’in golü öncesi Serdar’ın Kaan’a faul yaptığı itirazı da yine VAR incelemesi sonrası kabul edilmedi. Kerem’in ağlara giden topu öncesi de ofsayt kararı VAR’dan geldi.

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Maçın VAR hakemi Özgür Yankaya verdiği kritik kararlarla gecenin kader adamı oldu.

DK.5 GOL iPTAL: İcardi’nin pasında Kerem’in şutu filelerle buluştu. Ancak VAR, İcardi’nin bir önceki pozisyonda ofsayt olduğunu tespit etti.

DK.30 GOLDEN ÖNCE FAUL VAR MI?: Aleksic’in golünden önce Serdar Gürler’in Kaan’a faul yaptığı yönündeki itirazlar sonuçsuz kaldı.

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Galatasaray - Başakşehir maçında VAR hakemi Özgür Yankayadan 5 tartışmalı karar

DK.40 GOL iPTAL: Kazımcan’ın soldan ortasında Mertens topu filelere gönderdi. VAR’daki Özgür Yankaya, Mertens’in topa elle dokunduğu uyarısını yapınca gol geçerli sayılmadı.

DAKiKA 45 PENALTI MI?: Ömer Ali’nin ceza alanında topa elle dokunduğu itirazı yapıldı; VAR hakemi Özgür Yankaya’dan ‘Devam’ kararı çıktı.

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DAKiKA 55 PENALTI iTiRAZI: G.Saraylılar, İcardi ile hava topuna çıkan Lima’nın, kolu ile topu uzaklaştırdığı itirazında bulundu. VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.

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#Galatasaray#Başakşehir#Türkiye Kupası

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