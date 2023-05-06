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Galatasaray, Başakşehir maçında ilk 11’de revizyona gidecek! Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Galatasaray, Başakşehir maçında ilk 11’de revizyona gidecek Okan Buruktan oyuncularına uyarı
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 07:00

5 puan yitirilen Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında etkisiz kalan Adekugbe’nin yerine Dubois oynayacak. Fransız oyuncunun ilk 11’e girmesiyle Mertens ya da Oliveira’dan biri kulübede oturacak.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 5 puan kaybettiği Vavacars Karagümrük ve Beşiktaş maçlarının en çok eleştirilen ismi olan Sam Adekugbe’yi kızağa çekme kararı aldı. Pazartesi günü oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında Kanadalı sol bekin yerine Leo Dubois forma giyecek. Türk vatandaşı statüsünde sayıldığı için ilk 11’de oynama şansı bulan Adekugbe’nin kulübeye çekilmesiyle, Galatasaray’ın ideal 11’inden bir yabancı yedek oturacak.

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8+3 KURALINA UYMAK ZORUNDA

Başakşehir karşısında kulübeye gönderilecek ismin Dries Mertens veya Sergio Oliveria’dan biri olması beklenirken, yerli olarak Berkan Kutlu ya da Barış Alper Yılmaz’dan biri ilk 11’e girecek.

Berkan oynarsa Portekizli Sergio Oliveira, Barış Alper tercih edilirse Kosovalı Milot Rashica kulübede oturacak. 8+3 kuralına uygun bir 11’le kadroya çıkmak zorunda olan Galatasaray’ın diğer yerli oyuncuları Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu olacak.

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Okan Buruk, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, “Her şey bizim elimizde. Ligde kalan 5 maçımızın 3’ü içeride. Fenerbahçe derbisinin de dahil olduğu bu 3 maçı kazanırsak şampiyonluğa ulaşacağız. Kimsenin bir baskı hissetmesine gerek yok” dedi.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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