×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray-Başakşehir maçında gerginlik! Osimhen çılgına döndü

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Osimhen#Başakşehir
Galatasaray-Başakşehir maçında gerginlik Osimhen çılgına döndü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 21:42

Galatasaray-Başakşehir maçında Victor Osimhen ile Ba arasında gergin anlar yaşandı.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Başakşehirli Ousseynou Ba tartıştı.

İlk devre boyunca ikili arasında sürekli gerginlik yaşanırken, devre sonuna doğru bir pozisyonda Osimhen ile Ba tartıştı.

Devre arası düdüğünün ardından Victor Osimhen, koşarak soyunma odası koridoruna giderek Ba'ya 'gel' diyerek soyunma odası koridoruna gitti.

Başakşehirli futbolcular bu harekete sinirlenirken Muslera, konuk ekip oyuncularını sakinleştirmeye çalıştı. Ousseynou Ba devre arasında oyundan alındı.

Gözden KaçmasınBaşakşehir, şampiyon Galatasarayı alkışladıBaşakşehir, şampiyon Galatasaray'ı alkışladı!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Osimhen#Başakşehir

BAKMADAN GEÇME!