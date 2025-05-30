Galatasaray-Başakşehir maçında gerginlik! Osimhen çılgına döndü

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Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Başakşehirli Ousseynou Ba tartıştı.
İlk devre boyunca ikili arasında sürekli gerginlik yaşanırken, devre sonuna doğru bir pozisyonda Osimhen ile Ba tartıştı.
Devre arası düdüğünün ardından Victor Osimhen, koşarak soyunma odası koridoruna giderek Ba'ya 'gel' diyerek soyunma odası koridoruna gitti.
Başakşehirli futbolcular bu harekete sinirlenirken Muslera, konuk ekip oyuncularını sakinleştirmeye çalıştı. Ousseynou Ba devre arasında oyundan alındı.