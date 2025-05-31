Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası yazdı! 'Nasıl Cuesta'nın arkasına düşer?'

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Şampiyon Galatasaray, Süper Lig’in son haftasında evinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadele sarı kırmızılıların 2-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçta golleri takımdan ayrılacak olan Mertens ve Osimhen kaydetti.

Galatasaray’da maç sonrası hem sevinç hem hüzün vardı. Şampiyon kutlaması ile beraber Mertens ve Muslera’ya veda edildi.

Hürriyet Spor yazarı Uğur Meleke, maç sonrası Galatasaray’ı değerlendirdi. İşte o yazı…

Yerine sevilmeyecek adamlar!

Manchester City’nin 2015 yazında Wolfsburg’dan transfer ettiği De Bruyne sezona biraz sallantılı başlayınca, “60 milyonluk balon” manşetleri atılmıştı Belçikalı için. Aradan 10 sene geçti. De Bruyne, hem Manchester City’nin hem de Premier Lig’in tarihine yazdırdı adını.

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Yine 1999 yazında Arsene Wenger, genç vatandaşı Henry’yi 16 milyon Euro’ya Londra’ya getirince homurdanmalar olmuştu Ada basınında. Zira 22 yaşındaki Thierry Henry, Juventus’ta zor bir 4 ay geçirmiş ve sadece 3 gol atıp ayrılmıştı İtalya’dan. Ancak bugün İngiliz futbol kamuoyunun önemli bir kısmı, Henry’nin Premier Lig’de tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğunu söylüyor.

Galatasaray’ın 2011 yazında yaptığı Cana-Muslera takası da Süper Lig ölçülerinde tarihi bir hamle. Galatasaray’ın Cana’nın üzerine 6 milyon Euro ödeyerek aldığı Muslera, sadece kulübünün değil ligin de tarihine geçti. Zaman zaman söylüyorum: Süper Lig’de 90’lar Hagi’nin yıllarıydı. 2000’ler Alex’in. 2010’ların da simge ismi Muslera oldu. Hatta 2020’lere de imza atmayı sürdürüyor Uruguaylı eldiven. Bugün Galatasaray kulübüne gitse ve “şu kazandığımız 19 kupadan 4-5’ini verin eve götüreyim” dese, itiraz edemeyeceğiniz bir yaşayan efsane Muslera.

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Dün Galatasaray kulübü, tribünleri ve sporcuları, Muslera’yla Mertens’e verdikleri katkıya yakışır bir veda yaptılar. Yine konsantreydiler. Yine istekliydiler. Ve galibiyetle bitirdiler sezonu.

2025-26 iÇiN VERİLEN SİNYALLER NELER?

Dün Galatasaray tribünleri “Yerine sevemem” şarkısıyla Muslera-Mertens’e veda ederken, sahadaki birkaç futbolcu da 2025-26 tablosunda daha fazla yer bulmanın hesaplarını yapıyorlardı. Geçen hafta da yazmıştım, dün haklılığım bir kez daha kanıtlandı sanırım: Nelsson’un önünde forma verilen Metehan, nasıl bu Cuesta’nın arkasına düşer? Dünkü performansıyla Cuesta bir kez daha gösterdi bu seviyenin oyuncusu olmadığını.

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Gelecek sezon tablosunda daha fazla yer bulma şansı olan adamsa Jakobs. İki maçtır sahanın en iyilerinden. Hem çok istekli, hem çok diri. Kaan Ayhan da çok yüksek viteste bitirdi sezonu.