Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta? Terim ile Kocaman rekabetinde 16. randevu

Sezonun ilk yarısında Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Galatasaray, 2012/13'ten bu yana rakibini aynı sezondaki iki karşılaşmada da yenemiyor. Galatasaray'a konuk olduğu son Süper Lig maçını kazanan Başakşehir, lig tarihinde rakibini üst üste iki dış saha maçında mağlup edemedi.

Sahasında oynadığı son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan ve bu galibiyetlerde 18 gol atan Galatasaray, tek puan kaybını fileleri havalandıramadığı tek karşılaşmada yaşadı. Bu sezon deplasmanda oynadığı 10 Süper Lig maçının altısını kaybeden Başakşehir, aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 33 karşılaşmada almıştı.

Süper Lig'in 2020/21 sezonunda hem en fazla net gol pozisyonu üreten, hem de rakiplerine en az net pozisyon fırsatı tanıyan takım Galatasaray.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 37 gol yiyen Başakşehir, şimdiden lige döndüğü 2014/15'ten bu yana bir sezondaki en yüksek sayısına ulaştı.

Görev yaptığı son üç Süper Lig maçında birer golde pay sahibi olan Galatasaray forveti Ryan Babel, dört maçlık bir seriyi en son Eylül-Ekim 2012 arasında Ajax formasıyla yakalamıştı. Süper Lig'de Galatasaray'a rakip olduğu ilk dokuz maçta altı golde pay sahibi olan Edin Visca, son altı karşılaşmada gol katkısı sağlayamadı.

Başakşehir'i konuk ettiği beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Fatih Terim, sadece son karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Terim, Galatasaray'ın başında hiçbir rakibinden üst üste iki iç saha yenilgisi almadı. Aykut Kocaman'ın Süper Lig kariyerinde ikiden fazla maçta karşılaştığı takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Galatasaray.

Galatasaray, Erencan Yardımcı'yı 4,2 milyon liraya Eyüpspor'a sattı

Galatasaray'da 18 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı, 4,2 milyon lira karşılığında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 lira transfer bedeli ödeyecektir." denildi.

Galatasaray'da yetişen Erencan, altyapı liglerinde toplamda 79 maçta 22 kez fileleri havalandırdı.

Fatih Terim'den Ozan Kabak paylaşımı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, uluslararası basında İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'a transfer olduğu yönünde haberler çıkan eski öğrencisi Ozan Kabak ile ilgili paylaşımda bulundu.

Almanya'nın Schalke 04 takımında forma giyen milli savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın ara transfer döneminin son gününde Liverpool'un kadrosuna katılacağı iddiaları yer aldı.

Fatih Terim, Galatasaray altyapısından çıkan ve A takımda ilk kez kendisinin görev verdiği 20 yaşındaki futbolcuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yaptı. Terim, Ozan Kabak ile çekilmiş bir fotoğrafını, "Güvenimi gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün." ifadeleriyle paylaştı.

Ozan, Ocak 2019'da 11 milyon avro bonservis ücretiyle Almanya'nın Schalke 04 takımına transfer olmuştu.

Terim ile Kocaman rekabetinde 16. randevu

Süper Lig'in 23. haftasında yarın karşılaşacak Galatasaray ile Medipol Başakşehir'in teknik direktörleri Fatih Terim ile Aykut Kocaman, saha kenarında 16. kez birbirlerine rakip olacak.

Sarı-kırmızılı takımı çalıştıran 67 yaşındaki Fatih Terim ile Medipol Başakşehir'de görevinden ayrılan Okan Buruk'un yerine teknik direktörlüğe getirilen 55 yaşındaki Aykut Kocaman daha önce 15 müsabakada karşı karşıya geldi.

Fatih Terim'in tamamında Galatasaray'ı, Aykut Kocaman'ın da İstanbulspor, Fenerbahçe ve Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde oynanan maçların 14'ü Süper Lig'de biri de TFF Süper Kupa'da oynandı.

Terim galibiyetlerde üstün

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Aykut Kocaman'a karşı galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, Terim idaresinde Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı ekiplerle oynanan maçlarda 6 galibiyet elde etti. Aykut Kocaman ise Galatasaray'a karşı İstanbulspor'un başında bir, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünde iki olmak üzere toplam 3 galibiyet yaşadı.

İki teknik adamın rekabetinde 6 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Galatasaray 22 kez ağları havalandırırken, Aykut Kocaman'ın ekipleri ise 16 gol attı.