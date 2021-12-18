Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu Müfredatta çok önemli değişiklikMilli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Müfredatta çok önemli değişiklik#Milli Eğitim Bakanı
Pilot Ahmet tazminatı: Mahkemeden rekor ceza geldiPilot Ahmet tazminatı: Mahkemeden rekor ceza geldi#Ahmet Selimhan Şimşek
G.Saraya dönecek derken Süper Lige damga vurdu Ondan iyisi yok...G.Saray'a dönecek derken Süper Lig'e damga vurdu! Ondan iyisi yok...#Galatasaray
Afrika ile birlikte kazanmanın, kalkınmanın gayretindeyiz dedi ve ekledi: Hedef 75 milyar dolar'Afrika ile birlikte kazanmanın, kalkınmanın gayretindeyiz' dedi ve ekledi: Hedef 75 milyar dolar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Varank açıkladı Türkiyede bir ilk... TOGG ve Farasisten ortaklıkBakan Varank açıkladı! Türkiye'de bir ilk... TOGG ve Farasis'ten ortaklık#Mustafa Varank
Emekliye zamda iki alternatif Milyonların beklediği haber...Emekliye zamda iki alternatif! Milyonların beklediği haber...#Emekli
17 kent alarmda Peş peşe uyarılar: Yarına dikkat17 kent alarmda! Peş peşe uyarılar: Yarına dikkat#Meteoroloji
Pfizer Kovid-19 için tarih verdi: Bazı bölgeler kurtulacak, bazıları ise...Pfizer Kovid-19 için tarih verdi: Bazı bölgeler kurtulacak, bazıları ise...#Pfizer
Beşiktaşa kötü haber Gece yarısı bizzat açıkladıBeşiktaş'a kötü haber! Gece yarısı bizzat açıkladı#Beşiktaş
Survivorda aşk üçgeniSurvivor'da aşk üçgeni#Altın Fiyatları
Pekin 2022 ilk değil Tarihin en büyük Olimpiyat boykotu neden başarısız olduPekin 2022 ilk değil! Tarihin en büyük Olimpiyat boykotu neden başarısız oldu?#Berlin Olimpiyatları
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİYılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ#Seyahat
Bakan Nebati asgari ücreti değerlendirdi: Toplumun satın alma gücünü arttırdıkBakan Nebati asgari ücreti değerlendirdi: Toplumun satın alma gücünü arttırdık#Asgari Ücret
Ödül töreninde şıklık yarışıÖdül töreninde şıklık yarışı#GQ Türkiye Men Of The Year 2021
Ünlü çiftin ikizleri 4 yaşına geldiÜnlü çiftin ikizleri 4 yaşına geldi! #Anna Kournikova
HABERLERSpor Arena Haberleri

Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

#Galatasaray#Başakşehir#Sporanasayfa
Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Muhtemel 11ler

Son haftalarda art arda yara alan Galatasaray, Başakşehir karşısında toparlanma çabasını sürdürecek. Geçtiğimiz 2 haftayı galibiyetle kapatan ve 28 puanla ligin dördüncü sırasında yer alan Başakşehir, bu karşılaşmadan galibiyet elde etmesi halinde ligin ikinci sırasına yerleşme fırsatını bulacak. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Galatasaray Başakşehir maçı, her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Bu maçtan 3 puan alması halinde şampiyonluk yarışına yeniden tutunacak olan Galatasaray, tüm kozlarını sahaya sürecek. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın muhtemel 11'leri

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 17'inci Hafta mücadelesinde Galatasaray, Başakşehir'i konuk edecek. 18 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nellson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Diagne
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Visca, Chadli, Deniz, Okaka

VİSCA, GOL ORUCUNU BOZMAK İSTİYOR

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bugün Galatasaray'a konuk olacak Medipol Başakşehir'de tecrübeli futbolcu Edin Visca, sarı-kırmızılı takıma karşı gol orucunu bozmak istiyor. Visca, Galatasaray filelerine son gollerini 2015-2016 sezonunda atmıştı.

M.Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'ın konuğu olacak. Emre Belözoğlu'nun takımın başına gelmesinin ardından ligde çıktığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak dördüncü sıraya yükselen turuncu-lacivertliler, bu performansını sarı-kırmızılı ekip karşısında da sürdürmek istiyor. Özellikle Belözoğlu döneminde daha fazla hücumu düşünen bir takım haline bürünen ve gol yollarında daha etkili olan Başakşehir'in, bugün Galatasaray karşısında en büyük kozlarından biri de Bosna-Hersekli futbolcu Visca olacak.

Geride kalan 16 haftada 3 gol, 7 asist ile takımına katkı sağlayan, Süper Lig'in asist kralı unvanını da elinde bulunduran başarılı oyuncu, Galatasaray'a karşı ise uzun süredir sessiz. Sarı-kırmızılı ağları son olarak 2015 2016 sezonunda, 6 Mart 2016 günü 3-3 beraber sonuçlanan müsabakada 2 defa sarsan 31 yaşındaki futbolcu, o günden sonra ligde oynanan 10 karşılaşmanın 9'unda forma giydi ancak gol sevinci yaşayamadı.

Tecrübeli futbolcu, bugünkü mücadelede gol ya da goller atarak bu kötü seriyi sonlandırmak istiyor.
Visca'nın, lig ve kupada Cimbom'a karşı toplamda 3 gol, 5 asisti bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Başakşehir#Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat