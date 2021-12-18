Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Galatasaray Başakşehir maçı, her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Bu maçtan 3 puan alması halinde şampiyonluk yarışına yeniden tutunacak olan Galatasaray, tüm kozlarını sahaya sürecek. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın muhtemel 11'leri

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 17'inci Hafta mücadelesinde Galatasaray, Başakşehir'i konuk edecek. 18 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nellson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Diagne

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Visca, Chadli, Deniz, Okaka

VİSCA, GOL ORUCUNU BOZMAK İSTİYOR

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bugün Galatasaray'a konuk olacak Medipol Başakşehir'de tecrübeli futbolcu Edin Visca, sarı-kırmızılı takıma karşı gol orucunu bozmak istiyor. Visca, Galatasaray filelerine son gollerini 2015-2016 sezonunda atmıştı.



M.Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'ın konuğu olacak. Emre Belözoğlu'nun takımın başına gelmesinin ardından ligde çıktığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak dördüncü sıraya yükselen turuncu-lacivertliler, bu performansını sarı-kırmızılı ekip karşısında da sürdürmek istiyor. Özellikle Belözoğlu döneminde daha fazla hücumu düşünen bir takım haline bürünen ve gol yollarında daha etkili olan Başakşehir'in, bugün Galatasaray karşısında en büyük kozlarından biri de Bosna-Hersekli futbolcu Visca olacak.



Geride kalan 16 haftada 3 gol, 7 asist ile takımına katkı sağlayan, Süper Lig'in asist kralı unvanını da elinde bulunduran başarılı oyuncu, Galatasaray'a karşı ise uzun süredir sessiz. Sarı-kırmızılı ağları son olarak 2015 2016 sezonunda, 6 Mart 2016 günü 3-3 beraber sonuçlanan müsabakada 2 defa sarsan 31 yaşındaki futbolcu, o günden sonra ligde oynanan 10 karşılaşmanın 9'unda forma giydi ancak gol sevinci yaşayamadı.



Tecrübeli futbolcu, bugünkü mücadelede gol ya da goller atarak bu kötü seriyi sonlandırmak istiyor.

Visca'nın, lig ve kupada Cimbom'a karşı toplamda 3 gol, 5 asisti bulunuyor.