Galatasaray – Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray – Başakşehir maç bilgisi!

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Galatasaray – Başakşehir maçı heyecanla bekleniyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK ve Boluspor'la C Grubu'nda yer alıyor. İlk maçını Başakşehir ile oynayacak sarı-kırmızılılar grubunu ilk 2 sırada bitirmesi halinde çeyrek finale yükselecek. Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı. İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Peki, Galatasaray – Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

GALATASARAY – BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında bugün RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Galatasaray – Başakşehir maçı ATV'den yayımlanacak.

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SON 21 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı. İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 21 maçta 16 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

YUNUS AKGÜN GOLLERİYLE TAKIMINI SIRTLIYOR

Sarı-kırmızılılarda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yunus Akgün, attığı gollerle takımına büyük katkı sağlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atan milli oyuncu, Süper Lig'de ise 17 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon toplamda 11 gole ulaşan genç oyuncu, takımının galibiyetlerinde önemli pay sahibi oldu.

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OSİMHEN DURDURULAMIYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor. Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 16 maçta 13 gol attı. Süper Lig'de 12 karşılaşmada 10 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.