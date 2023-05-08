Galatasaray, Başakşehir ile hayata dönmek istiyor! İşte Okan Buruk ve Emre Belözoğlu'nun 11'leri

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Süper Lig’de çıktığı son 2 maçta 5 puan yitiren lider Galatasaray bugün sahasında Başakşehir karşısında sezonun en kritik mücadelelerinden birine çıkacak. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen sarı kırmızılılar, Başakşehir’i devirip hem son 2 haftadaki kayıpları unutturmak hem de zirve yarışındaki avantajını sürdürmek istiyor.

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Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un sol bekte yaşanan sıkıntıların önüne geçmek için bugün bu bölgede Leo Dubois’yı oynatması, yabancı sınırı nedeniyle de Rashica’yı kesip Barış Alper ile maça başlaması bekleniyor. Cimbom’da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Milot Rashica bugün kart görürse İstanbulspor maçında forma giyemeyecek. Başakşehir ise kupada elediği güçlü rakibini Nef Stadı’ndan mağlup edip sahasındaki 7-0’lık yenilgisini unutturmayı hedefliyor.

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6- Başakşehır’e karşı son 6 lig maçını kaybetmeyen Galatasaray (3G, 3B), bu rekabette daha uzun bir yenilmezlik serisini sadece ilk 7 karşılaşmada yaşadı.

14- Kendi evindeki son 14 lig maçını kaybetmeyen Galatasaray (12G, 2B), daha uzun yenilmezlik serisi yaşadığı son 6 sezonu da şampiyon olarak tamamladı.

4- İstanbul takımlarını son 4 Süper Lig maçında yenemeyen Başakşehir (1B, 3M), daha uzun bir galibiyet hasretini Okan Buruk’la yaşadı (7 maç).