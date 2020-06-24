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Haber Giriş: 24.06.2020 - 15:54,Son Güncelleme:

Galatasaray, Başakşehir hazırlıklarına başladı

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Galatasaray, Başakşehir hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların kuvvet ve dar alanda pas çalışmasının ardından dayanıklılığa yönelik oyunlar oynadığı bildirildi. İdmanın son bölümünde çift kale maç yapıldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fatih Terim sahayı neden terk ettiğini açıkladıGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep mücadelesinin uzatma dakikalarında oyun alanını terk edip soyunma odasına gitti. Tecrübeli teknik adam bu kararın gerekçesini anlattı.
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Galatasaray, Başakşehir hazırlıklarına başladı

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