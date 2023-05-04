Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!

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Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2026-2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Profesyonel futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır.

BARIŞ ALPER: UZUN YILLAR GALATASARAY FORMASI GİYMEK İSTİYORUM

Çok mutluyum. İki senedir Galatasaray formasını onurla, gururla taşıyorum. Uzun yıllar da taşımak istiyorum. Bana güvenen herkese teşekkür ediyorum. Bu sene inşallah şampiyon olup önümüzdeki sezon Galatasaray formasını Avrupa'da terletmek istiyoruz.