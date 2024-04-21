Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz için transfer çılgınlığı! Tam 25 milyon euro...

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Galatasaray’ın jokeri Barış Alper Yılmaz, sarı kırmızılı kulübün Avrupa’ya sattığı en pahalı Türk futbolcu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ara transfer döneminde genç oyuncuya talip olan Napoli, bonservis için 13 milyon Euro teklif etti. Ancak hem Galatasaray hem de Barış Alper, transfer için sezon sonunu ve 2024 Avrupa Şampiyonası’nı (EURO 2024) beklemenin daha doğru olacağı düşüncesiyle bu öneriyi reddetti.

EURO 2024’TEKİ PERFORMANSI BEKLENİYOR

Sezonun ikinci bölümünde başarı grafiğini daha da yükselten 23 yaşındaki futbolcunun peşine düşen son kulüp Aston Villa oldu. İngiliz ekibi, 18 milyon Euro’luk bir teklifte bulunurken, Galatasaray yönetimi 25 milyon Euro talep etti. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürerken, oyuncunun EURO 2024’te A Milli Takım formasıyla göstereceği performansın bu rakamı direkt olarak etkilemesi bekleniyor.

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SATILIRSA EN AZ 15 KAT KAZANDIRACAK

Sarı kırmızılı yönetim, Napoli ve Aston Villa’nın yanı sıra İngiltere ile İtalya’dan çok sayıda kulübün takip ettiği Barış Alper için sezon sonu yapılacak bonservis pazarlıklarında elini güçlendirmek amacıyla önemli bir hamle yaparak, oyuncunun sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. 2021 Temmuz’unda 2.1 milyon Euro’ya alınan genç oyuncu, tahmin edilen rakamlara satılırsa en az 15 kat para kazandıracak.

BU SEZON 15 GOLDE ONUN İMZASI VAR

Takıma geldiği ilk sezon şans bulduğu 23 maçın hiçbirinde 90 dakika sahada kalamayan ve skor üretemeyen Barış Alper Yılmaz, 2022-23’te de 32 karşılaşmanın sadece birini tamamlarken, 8 gol atıp 6 asist yaptı. İlk iki sezonunda ofansif mevkilerde oynayan Barış Alper, bu sezon defansta da görev almaya başladı. 49 maçta 5 farklı mevkide oynayan genç oyuncu, 6 gol, 9 asist üretip 15 gole katkı yaptı.