Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışını önde götüren Galatasaray'da bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması yapılıyor.

Sarı-Kırmızılılar, hem ayrılacak hem de kadroya katılacak isimler bakımından hareketli bir yaz dönemi geçirebilir.

BARIŞ ALPER FIRTINASI DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz, başarılı performansını bu yıl da devam ettiriyor.

Bu sezon Süper Lig'de ağları 10 kez havalandırarak kariyer rekorunu kıran Barış Alper, 25 yaş ve altı futbolcular arasında Avrupa'da en çok gol atan kanat oyuncularının sıralandığı listede 5 numarada yer aldı.

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BOEY'UN REKORUNUN KIRILMASI HEDEFLENİYOR!

2023-24 sezonunun devre arasında Sacha Boey'u 30 milyon Euro'ya elden çıkaran sarı-kırmızılılar, Barış Alper'in olası satışı halinde bu rekoru kırmayı hedeflediği iddia edildi.

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, Barış Alper'in bonservis bedelini minimum 35 milyon Euro olarak belirledi.

Transferin bu rakama gerçekleşmesi durumunda Barış Alper Yılmaz, 30 milyon Euro'ya transfer olan Ferdi Kadıoğlu ve Sacha Boey'u geride bırakarak Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcu satışı olacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 40 maçta görev yapan Barış Alper, 11 gol - 5 asistlik performans sergiledi.