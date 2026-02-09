×
Galatasaray, Barcelona'ya 30 milyon Euro verdi! Transferde son gün bombası ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 12:10

Süper Lig’de transfer sezonunun sona ermesine karşın Galatasaray için dev bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray’ın, Süper Lig’de transfer sezonunun bitmesine saatler kala sürpriz bir atakta bulunduğu ortaya çıktı.

Bilindiği üzere sarı kırmızılılar, orta sahaya bir transfer yapmak istiyordu ve bu doğrultuda Nhaga’yı kadrosuna kattı.

SÜRPRİZ ÇIKIŞ: BARCELONA’YA TEKLİF

Dünyaca ünlü yayın organı Sport’a göre Galatasaray, Barcelona’nın 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Marc Bernal için teklifte bulundu.

DURSUN ÖZBEK ONAY VERDİ

Haberin detaylarında, Galatasaray başkanı Dursun Özbek’in transfere bizzat onay verdiği kaydedilirken, Barcelona’ya ve oyuncuya yapılan teklif ortaya çıktı.

30 MİLYON EURO

Buna göre sarı kırmızılı yetkililer, Bernal transferi için Barcelona’ya 30 milyon Euro bonservis önerdi.

Öte yandan Cimbom, oyuncunun mevcut aldığı maaşın 3 katını teklif etti.

Barcelonalı yetkililer, transfer sezonunun bitmesine saatler kala yapılan bu teklifi reddetti ve oyuncusunun ‘şimdilik’ gönderilmeyeceğini belirtti.

