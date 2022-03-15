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Galatasaray-Barcelona rövanş maçı ne zaman? İşte müsabaka tarihi

#Galatasaray-Barcelona Rövanş Maçı#Avrupa Ligi
Galatasaray-Barcelona rövanş maçı ne zaman İşte müsabaka tarihi

Galatasaray-Barcelona rövanş maçı pek çok futbolseverin ilgi odağında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona'yı konuk edecek olan Galatasaray; bilet, loca ve lisanslı ürün satış gelirleriyle kasasını dolduracak. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman?

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Ligdeki kötü gidişata son veremeyen Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Barcelona'ya konuk oldu. Camp Nou'da oynanan ve Fransız hakem Benoit Bastien'in düdük çaldığı 90 dakikadan 0-0'lık eşitlikle ayrılan Galatasaray 'ın yıldızlar topluluğu rakibi karşısında sergilediği performans taraftarları rövanş öncesi umutlandırdı. İşte, Galatasaray-Barcelona rövanş maçı tarihi...

RÖVANŞ NE ZAMAN?

Camp Nou'dan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Galatasaray, rövanş öncesi umutlu. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Aslan, 17 Mart'ta Nef Stadı'nda konuk edeceği dev rakibini mağlup etmesi halinde çeyrek final biletini cebine koyacak.

Galatasaray, Son 16 Turu rövanş maçında Barcelona'yı 17 Mart Perşembe günü ağırlayacak. TSİ 20.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın tüm detayları Spor Arena'da olacak.

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#Galatasaray-Barcelona Rövanş Maçı#Avrupa Ligi

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