Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray-Barcelona maçının son anlarında gerginlik artmıştı... Jordi Alba'dan hakeme tehdit: "Çıkarım, oynamam!"

#Jordi Alba#Galatasaray#Barcelona

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçının son anlarında gerginlikler yaşandı. Gerard Pique'nin oyundan çıkmasıyla başlayan gerginlik, Jordi Alba'nın tribüne top fırlatmasıyla artarken, İspanyol sol bekin hakemi tehdit etmesi gündem oldu.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesi zaman zaman gergin anlara sahne olurken, maçın son anlarında tansiyon iyice yükseldi. Gerginlik sonrası Jordi Alba'nın hakemi tehdit etmesi ise en dikkat çeken nokta oldu.

Mücadelede ilk gerginlik, Gerard Pique'nin oyundan çıktığı esnada yaşandı. 81. dakikada yerini Clement Lenglet'ye bırakan tecrübeli stoper, oyundan çıkmak için ilk önce yedek kulübesinin bulunduğu yere doğru yöneldi. Pique, hakem Daniele Orsato'nun uyarısı sonrası en yakın yerden oyundan çıktı.

PIQUE'NİN YAVAŞ ADIMLARI TEPKİ ÇEKTİ

Oyundan çıktıktan sonra yavaş adımlarla kulübeye giden Pique, yol boyunca tribünden atılan maddeleri hakeme gösterdi. Pique'nin bu hareketi Galatasaray taraftarlarının tepkisini topladı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçında kader anı Sakatlık dönüşü oyuna giremedi, 10 kişi Galatasaray golü yedi...Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçında kader anı! Sakatlık dönüşü oyuna giremedi, 10 kişi Galatasaray golü yedi...Haberi görüntüle

ESAS GERGİNLİK ALBA YÜZÜNDEN!

Bu gerginlikten 5 dakika sonra ise sahneye Jordi Alba çıktı. İspanyol sol bekin taç atışı kullanacağı esnada ağır hareket etmesine sinirlenen Galatasaray taraftarı hem protestoyla tepki gösterdi hem de sahaya yabancı maddeler attı.

TOPU TRİBÜNE FIRLATINCA...

Tribünlerin bu tepkisine sinirlenen Alba, bu olay üzerine tribüne top fırlattı. Alba'nın hareketi sonrası tribündeki gerginlikler arttı. Tecrübeli futbolcunun bu hareketine Galatasaraylı futbolcular da tepki gösterdi ve iki takım arasındaki tansiyon yükseldi.

'OYNAMAM' DİYEREK HAKEMİ TEHDİT ETTİ!

Jordi Alba, bu olay üzerine maçın İtalyan hakemi Daniele Orsato'ya giderek 'Sahaya bir madde daha atılırsa oynamam! Sahadan çıkarım' ifadelerini kullandı. Orsato ise Alba'yı dinledikten sonra tepki vermedi ve oyunun bir an önce başlamasını istedi.

Gözden Kaçmasın

Galatasaray maçı sonrası Barcelonada Harry Potter göndermesiGalatasaray maçı sonrası Barcelona'da Harry Potter göndermesiHaberi görüntüle

3 dakikayı aşan gerilim üzerine Barcelona taç atışını sonunda kullandı ve Alba da oynamaya devam etti. Tercübeli sol bek, yaşananların ardından sarı kartla cezalandırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jordi Alba#Galatasaray#Barcelona

BAKMADAN GEÇME!

İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagirin hikayesi...

İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagir'in hikayesi...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Çanakkalenin hasretzede valideleri

Çanakkale'nin hasretzede valideleri

#Çanakkale
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagirin hikayesi...

İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagir'in hikayesi...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Çanakkalenin hasretzede valideleri

Çanakkale'nin hasretzede valideleri

#Çanakkale
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna