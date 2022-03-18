Galatasaray-Barcelona maçı öncesi çok konuşulan o buluşmanın perde arkası! Burak Elmas, Laporta, Ali Koç...

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Galatasaray- Barcelona karşılaşmasından bir gün önce sarı kırmızılı yönetim, Başkan Laporta ve heyetini Sunset’te ağırladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Kadın Basketbol takımının Avrupa Kupası’nda yarı finale yükseldiği maça gittiği için geceye biraz gecikmeli olarak katıldı.

Galatasaray Kulübü üyesi Barış Tansever’in sahibi olduğu Sunset’teki gecede Barcelona Başkanı Laporta ve A takımı dışında Galatasaray ekibinde yöneticilerden Ozan Şener, Özgür Kalelioğlu, Ural aküzüm, Selim Sefada gibi isimler vardı. Ayrıca Galatasaray üyesi ve sponsor şirket Arzum firmasınun sahibi Murat Kolbaşı da ekipteydi.

GALATASARAY ÇOK BÜYÜK

Laporta ve Barcelona heyeti Galatasaray’ın çok büyük bir rakip olduğunu dünyada en çok tanınan Türk markası olduğunu söyledi.

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ADNAN POLAT DA KATILDI

Galatasaray’ın eski başkanı Adnan Polat ise bir başka yemek programı için bulunduğu restoranda grubun yanına geldi. Burak Elmas ve Laporta’yla sohbet etti.

Galatasaray Kulübü eski 2.Başkanı Ergun Gürsoy’un oğlu Ömer Gürsoy da Galatasaray- Barcelona masasına gelip sohbete katıldı.

ALİ KOÇ DA SUNSET'TEYDİ

Kadın Basketbol takımının kutlama yemeğini aynı mekanda yapan Fenerbahçe yönetimi ve başkan Ali Koç da mekandaydı. Beko’nun sponsorluğundan dolayı tanışan Ali Koç ile Barcelona başkanı Laporta kısa süre ayakta sohbet ettiler.

ÖNCE LİSE ZİYARETİ

Maç sabahı Laporta ve Barcelona heyeti 15. yüzyılda kurulmuş olan Galatasaray lisesini ziyaret etti. Galatasaray’ın tarihi ile ilgili bilgilenmek isteyen Laporta aynı zamanda Beyoğlu’ndaki Galatasaray müzesine de ziyarette bulundu. Resmi UEFA yemeği de başkan Burak Elmas’ın ev sahipliğinde UEFA delegesi katılımıyla Kandilli’deki aile yalısında gerçekleştirildi. Burak Elmas’ın ev sahipliğindeki yemeğe Barcelona yönetimi A takımı ve Galatasaray yöneticileri; Galatasaray lisesi ziyaretinin ardından Galataport’tan tekneyle boğaz turu yaparak geçtiler.