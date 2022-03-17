Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakadan bilgiler

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Barcelona, rövanş maçında sarı-kırmızılıların konuğu olacak. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 302. kez sahne alacak. İşte, Galatasaray-Barcelona maçı hakkında bilgiler...

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 17 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Barcelona'yı ağırlayacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadelede İtalyan Daniele Orsato düdük çalacak.

Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.

Müsabaka, TSİ 20.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Feghouli, Kerem, Mohamed

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Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, Pedri, Busquets, De Jong, Gavi, Traore, Aubameyang

XAVİ: FİNAL NİTELİĞİNDE BİR MAÇ

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, maç için çalıştıklarını belirterek, “Yarın final niteliğinde bir maç var ve ona odaklanmış durumdayız. Seneye bakmamız gerekiyorsa, futbolda bireyselliktense takım oyunu her zaman daha iyidir. Önümüzde yarınki maçımız var ve hedefimiz kazanmak olacaktır” diye konuştu.

Xavi, Louis van Gaal’in Barcelona’ya önemli bir model getirdiğini belirterek, “Ondan çok şey öğreniyorum. İş konusunda obsesif ve birlikte iyi bir çalışmamız var diyebilirim” açıklamasında bulundu.

Takımın savunmasının düzelmesi gerektiğinin altını çizen Xavi, “Kesinlikle daha iyi savunma yapmalıyız. Düzeltmemiz gereken birçok şey var. Adeta çift takımız. Yine de formda olduğumuz için iyi sonuçlar almaya başladık. Yine de daha çok idman yapıp daha iyi olmalıyız. Tabii ki rakibi çok iyi analiz ettik. İlk maçta atakta neleri iyi yapamadığımızı analiz ettik. Galatasaray’a da hakkını vermeliyim. Kaleci de çok iyi bir maç çıkardı ve kompakt oynadılar. Ama yarınki maçta daha iyi olmak için oynayacağız” dedi.

Xavi, “Tabii ki kazanırsak güvenimiz artacak, kaybedersek de tam tersi olacak” diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Futbol bu şekilde ilerliyor. Önemli bir atmosfer olacak. Taraftar çok destek verecektir ve Barcelona’daki maçtan daha agresif olacaktır. Ama sonuçta bu futbol ve yarınki maçta ne olacağını göreceğiz. Böyle atmosferler benim hoşuma gidiyor. Ben kazanmayı severim ve takımın da bunu sevdiğini biliyorum. Napoli’de de aynı duruma düşmüştük ama o atmosferden çıkabildik. Fizik konusunda da sakatlık olmaması önemli. Bir plan içinde gidiyoruz. Fiziksel olarak bir planlama içinde gidiyoruz.”