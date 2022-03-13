Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman? İşte rövanş tarihi

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona'yı konuk edecek olan Galatasaray; bilet, loca ve lisanslı ürün satış gelirleriyle kasasını dolduracak. İşte, Galatasaray-Barcelona maçı tarihi...

RÖVANŞ NE ZAMAN?

Camp Nou'dan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Galatasaray, rövanş öncesi umutlu. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Aslan, 17 Mart'ta Nef Stadı'nda konuk edeceği dev rakibini mağlup etmesi halinde çeyrek final biletini cebine koyacak.

Galatasaray, Son 16 Turu rövanş maçında Barcelona'yı 17 Mart Perşembe günü ağırlayacak. TSİ 20.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın tüm detayları Spor Arena'da olacak.