Galatasaray Barcelona maçı biletleri ne zaman çıkacak?

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Galatasaray Barcelona maçı biletleri satışa çıktı. Maçın biletleri 14 Mart Pazartesi günü saat 14.00’te passo.com.tr adresinden satışa sunuldu. İşte, Galatasaray Barcelona maçı bilet fiyatları ve detaylı bilgiler

GALATASARAY BARCELONA MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

14 Mart Pazartesi günü saat 14.00‘te, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 15 Mart Salı günü saat 11.00’de GS logolu passolig kartlarına satışa çıkacaktır.

BİLET SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

-Bir taraftar farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 2 (iki) bilet alma hakkına sahip olacaktır. Her taraftarın passolig kartı olması zorunludur.

-Tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu vardır.

-Passolig kartı olmayan taraftarlar passolig.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.

-0-6 yaş ücretsizdir.

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-Tüm kategoriler yemeksizdir. İsteyen taraftarlar ekstra ücret ödeyerek yiyecek-içecek satın alabilirler.

-Stat otoparkı yalnızca sezonluk otopark kartı satın alan kombine sahiplerinin kullanımına açıktır. Bilet alan taraftarları için, maçlık stat otopark kullanım hakkı bulunmamaktadır

-E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarların herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.

-Aslanlıyol Passolig Gişeleri çalışma Saatleri;

Hafta içi ve Hafta sonu 09.00-18.00

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ali Sami Yen Kompleksinde gerçekleşecek olan Galatasaray Barcelona maçı 17 Mart Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.