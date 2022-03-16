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Galatasaray, Barcelona hazırlıklarını tamamladı!

#Galatasaray#Barcelona#Antrenman
Galatasaray, Barcelona hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında yarın İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Barcelona müsabakasının taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Sakatlığı bulunan Arda Turan ile yüksek ateşi bulunması nedeniyle müşahede altında tutulan Halil Dervişoğlu antrenmana katılmadı. Sakatlıktan çıkan kaleci Fernando Muslera ise takımdan farklı bir sahada çalışmalarını sürdürdü.

Antrenmanı Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı ve Galatasaray Sportif Direktörü Pasquale Sensibile de saha kenarından takip etti.

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#Galatasaray#Barcelona#Antrenman

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