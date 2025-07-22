Galatasaray, Bankalar Birliği’nden çıktı! İşte resmi açıklama

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Galatasaray, Bankalar Birliği kapsamındaki tüm yapılandırılmış kredi borçlarını kapatarak süreci resmen sonlandırdığını açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile Şirketimiz arasında 03/2021 döneminde imzalanmış, 05/2021 döneminde ve 02/2023 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Galatasaraylılar,

2022 yılında göreve gelirken, Galatasarayımızın mali bağımsızlığına kavuşturacağımmızın sözünü verdik. Bugün, arkadaşlarımla birlikte, bu sözü yerine getirmenin büyük gururunu yaşıyoruz.

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22 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Galatasaray, bankalar birliği yapılandırması anlaşması kapsamında kullanmış olduğu krediler ve bu kredilere ait faizleri ödeyerek söz konusu anlaşmadan çıkmıştır.

Bu, sadece finansal bir karar değil; kulübümüzün geleceğini özgürce şekillendirme iradesinin simgesidir.

Bu süreçte bize gösterdikleri destek ve anlayış için konsorsiyum bankalara Ziraat Bankası, Denizbank'a ve çalışanlarına teşekkür ederim.

Bu tarihe adım atarken yanımda yer alan yönetim kurulu arkadaşlarıma, emeği geçen profesyonel ekibimize ve en zor günlerde bile desteğini esirgemeyen büyük Galatasaray taraftarına sonsuz teşekkür ederim.

Galatasaray, birlik, beraberlik ve sevgi bağlarını sonsuza kadar koruyacak; başkalarının kuramadığı hayalleri gerçekleştirmenin gururu ve mutluluğunu her zaman yaşayacaktır.

Saygılarımla,

Dursun Aydın Özbek

Galatasaray Spor kulübü başkanı"