Galatasaray, Bandırmaspor ve Nice evinde kazanır! İşte Misli’de Günün En Çok Oynanan Maçları…

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Galatasaray - Antalyaspor: Maç Sonucu 1

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Galatasaray – Antalyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %40’ı ev sahibi ekibin kazanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Sabri Ugan’ın Tercihi: Handikaplı Maç Sonucu 1

Kestirmeden gideyim. Galatasaray’ın bu maçta puan vermesi çok büyük bir sürpriz. Sorulması gereken soru, nasıl kazanır? Galatasaray’ın hangi galibiyet skorları, ne kadar risk taşıyor? Bu sorulara verdiğim en mantıklı cevap Galatasaray’ın iki farklı galibiyeti. Bu beklenti ile oran dengeli duruyor.



Bandırmaspor - Adanaspor: Maç Sonucu 1

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Bandırmaspor - Adanaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %30’unun tahmini karşılaşmayı ev sahibi ekibin kazanacağı yönünde.

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Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Tercihi: KG Var

Ligde kalma savaşı veren Adanaspor, üst üste 2 galibiyetle umutlanmıştı. Fakat iç sahada Karagümrük'e yenildiler ve seriyi sürdüremediler. Bandırmaspor ise hem Play-Off potasındaki yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor, diğer yandan da 2. sırayı yakalamayı hedefliyor. Ümraniye ve Karagümrük galibiyetlerinin ardından Sakarya deplasmanında 1 puan alabildiler. Paixao attığı 2 golle mücadeleye damgasını vurmuştu. Hem ev sahibinde Atınç Nukan cezalı. İki takım da bu maçta kazanmak için tüm kozlarını oynayacaktır. KG Var bahsi mantıklı duruyor.



Nice - AJ Auxerre: Maç Sonucu 1

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Nice - AJ Auxerre mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %45’i ev sahibin galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Yusuf Kenan Çalık’ın Tercihi: Maç Sonucu 1

Nice, 6 maç sonra ilk kez kaybetti. İkinci sıra için iddiasını sürdürmek isteyen ev sahibinde Sanson, Moffi, Ndombele sakat, Clauss cezalı. Son maçında Reims'i yenen Auxerre'de Coulibaly ve Buayi-Kiala sakat. Akpa ise cezalı. Ev sahibi galibiyete daha yakın.



Tek Maçtan Yatanlara %10 Misli Puan Hediye

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Misli, kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni üyelere 500 TL kampanyasından sonra şimdi de tek maçtan yatanlara özel bir kampanya sunuyor. Misli’de tüm üyeler, tek maçtan yattıkları takdirde yatırdıkları miktarın %10’unu almaya hak kazanıyor. Kampanya ile ilgili detaylar Misli’de…