×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, Bahçeşehir Koleji'ni devirdi! 4 maç sonra ilki yaşadı

Güncelleme Tarihi:

#TBF#Basketbol#GALATASARAY
Galatasaray, Bahçeşehir Kolejini devirdi 4 maç sonra ilki yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 20:45

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Galatasaray, Basketbol Gelişim Merkezi’nde karşılaştığı Bahçeşehir Koleji'ni 87-84'lük skorla mağlup etti.

Haberin Devamı

Galatasaray, ürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi. 

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan müsabaka sarı - kırmızılıların 87-84'lük üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuç ile birlikte Galatasaray, 4 maç sonra galibiyetle tanıştı ve 5. sıraya yükseldi. Bahçeşehir Koleji ise 7. sırada kaldı.

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Berk Kurtulmuş

Galatasaray: Livingston 14, Wallace 13, Sadık Emir Kabaca 5, Palmer 32, Delgado 4, Young 4, Blumbergs 2, Izundu 13, Buğrahan Tuncer

Bahçeşehir Koleji: Smith 5, Şehmus Hazer 5, Odiase 18, Cavanaugh 10, Bouteille 7, Massinburg 5, Furkan Haltalı 2, Simonovic 9, Furkan Korkmaz 18, Kenan Sipahi 5

Haberle ilgili daha fazlası:
#TBF#Basketbol#GALATASARAY

BAKMADAN GEÇME!