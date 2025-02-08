Galatasaray, Bahçeşehir Koleji'ni devirdi! 4 maç sonra ilki yaşadı

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Galatasaray, ürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan müsabaka sarı - kırmızılıların 87-84'lük üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuç ile birlikte Galatasaray, 4 maç sonra galibiyetle tanıştı ve 5. sıraya yükseldi. Bahçeşehir Koleji ise 7. sırada kaldı.

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Berk Kurtulmuş

Galatasaray: Livingston 14, Wallace 13, Sadık Emir Kabaca 5, Palmer 32, Delgado 4, Young 4, Blumbergs 2, Izundu 13, Buğrahan Tuncer

Bahçeşehir Koleji: Smith 5, Şehmus Hazer 5, Odiase 18, Cavanaugh 10, Bouteille 7, Massinburg 5, Furkan Haltalı 2, Simonovic 9, Furkan Korkmaz 18, Kenan Sipahi 5