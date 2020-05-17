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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.05.2020 - 09:58,Son Güncelleme:

Galatasaray, 'Baba Gündüz'ü andı

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Galatasaray, 'Baba Gündüz'ü andı
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Galatasaray Kulübü, "Baba" lakaplı unutulmaz futbolcusu ve teknik direktörü Gündüz Kılıç'ın ölümünün 40. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki anma mesajında, "Galatasaray'ın ruhuna benliğini katan ve Galatasaray'ı herhangi bir spor kulübü olmanın ötesine taşıyan efsanevi isimlerden olan Gündüz Kılıç, tam 40 yıl önce, 17 Mayıs 1980 tarihinde aramızdan ayrıldı. Galatasaray Futbol Takımı'nın efsane futbolcularından ve tarihi başarılara imza atan teknik direktörlerinden biri olarak hem Galatasaray hem de Türk futbol tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan Gündüz Kılıç’ı ölümünün 40. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, Baba Gündüzü andı

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