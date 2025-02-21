Galatasaray - AZ maçında Türk Telekom'dan 5.5G deneyimi!

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Türk Telekom, RAMS Park’a kurduğu 5.5G Mobil Şebekesi ile Galatasaray-AZ Alkmaar maçında abonelerine 5.5G deneyimi sundu.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Yıllardır spora önemli destekler verdik, Türkiye’nin ilk stadyum isim anlaşması, akıllı stadyum projeleri, taraftar paketleri, futbol kulüpleri ile marka iş birlikleri gibi ilkleri gerçekleştirdik. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’ni Süper Lig’e kazandırdık. Galatasaray-AZ Alkmaar maçında RAMS Park’a kurduğumuz 5.5G mobil şebekemizi taraftarların deneyimine açtık” dedi.