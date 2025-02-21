×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray - AZ maçında Türk Telekom'dan 5.5G deneyimi!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#RAMS Park#UEFA Avrupa Ligi
Galatasaray - AZ maçında Türk Telekomdan 5.5G deneyimi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 07:00

Galatasaraylı taraftarlar bizzat tecrübe etti.

Haberin Devamı

Türk Telekom, RAMS Park’a kurduğu 5.5G Mobil Şebekesi ile Galatasaray-AZ Alkmaar maçında abonelerine 5.5G deneyimi sundu.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Yıllardır spora önemli destekler verdik, Türkiye’nin ilk stadyum isim anlaşması, akıllı stadyum projeleri, taraftar paketleri, futbol kulüpleri ile marka iş birlikleri gibi ilkleri gerçekleştirdik. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’ni Süper Lig’e kazandırdık. Galatasaray-AZ Alkmaar maçında RAMS Park’a kurduğumuz 5.5G mobil şebekemizi taraftarların deneyimine açtık” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#RAMS Park#UEFA Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!