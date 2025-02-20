Galatasaray AZ Alkmaar rövanş maçı CANLI (ŞİFRESİZ İZLE) Galatasaray AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu!

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Galatasaray AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off maçı öncesi geri sayım devam ederken sporseverler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray 4-1'lik mağlubiyetle yurda dönmüştü. Bu akşam oynanacak rövanş maçında sahasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk edecek Sarı-Kırmızılı takım farklı galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Merak edenler için maçın saati, canlı yayın kanalı ve takımların muhtemel 11'leriyle ilgili bilgileri haberimizde derledik. İşte Galatasaray AZ Alkmaar rövanş maçı canlı yayın kanalı...

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GALATASARAY AZ ALKMAAR RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray AZ Alkmaar rövanş maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te RAMS Park'ta başlayacak. UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off maçı TRT1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

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GALATASARAY AZ ALKMAAR RÖVANŞ MAÇI HAKEMİ KİM?



Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Sam Barrott'un üstleneceği müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Darren England olacak. VAR odasında England'ın yardımcısı Stuart Attwell olacak.

ANTHONY TAYLOR KİMDİR?



Anthony Taylor 20 Ekim 1978 yılında, Manchester'dan İngiliz profesyonel futbol hakemi. 2010 yılında, öncelikle Premier League'de düdük çalan Seçilmiş Grup Hakemleri listesine terfi etti ve 2013 yılında FIFA'nın listesinde yer alarak Avrupa ve uluslararası maçlarda hakemlik yapmasına izin verildi. 2015 yılında Wembley Stadyumu'nda Chelsea'nin Tottenham Hotspur'u 2-0 mağlup ettiği Football League Cup finalini yönetti. Taylor aynı yıl daha sonra Arsenal'in Chelsea'yi 1-0 yendiği Community Shield maçını yönetmek üzere Wembley'e geri döndü. Her ikisi de Chelsea ve Arsenal arasında oynanan 2017 ve 2020 FA Cup finallerini yönetti; Arsenal her iki maçı da 2-1 kazandı. Bu seçimle birlikte, 1901'de Arthur Kingscott'tan bu yana ikinci bir FA Cup finali yöneten ilk hakem oldu.

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A Milli Futbol Takımı, 45 yaşındaki hakemin yönetiminde 2018-2019 sezonunda Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda İzlanda’yı konuk ettiği maçta sahadan golsüz beraberlikle ayrılırken, 2022-2023 sezonunda ise Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda deplasmanda Hırvatistan’ı tek golle geçmeyi başardı. Beşiktaş ’ın, 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde yenilgisiz şekilde grup aşamasını tamamladığı dönemde, konuk olduğu Porto’yu 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yöneten İngiliz hakem, Galatasaray’ın, 2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi grupları öncesi play-off turunda deplasmanda Molde’yi 3-2’lik skorla yendiği maçta düdük çaldı. Türk takımları, Taylor’ın yönettiği müsabakalarda tek mağlubiyetini 2019-2020 sezonunda Avrupa Ligi play-off turunda Başakşehir’in deplasmanda Sporting Lizbon’a 3-1 kaybettiği mücadelede aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Abdülkerim, Sanchez, Berkan, Kaan, Sara, Torreira, Mertens, Barış, Yunus, Osimhen

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Goes, Penetra, Maikuma, Moller Wolfe, Koopmeiners, Claise, Mijnans, Lahdo, Poku, Parrott