×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray Az Alkmaar maçının hakemi açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#AZ Alkmaar#UEFA Avrupa Ligi
Galatasaray Az Alkmaar maçının hakemi açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 13:04

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray evinde Az Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında 20 Şubat Perşembe günü oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabakada Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Sam Barrott yapacak.

Mücadelede Darren England VAR, Stuart Attwell AVAR olarak görev alacak.

Sarı-kırmızılı takım, ilk maçta konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#AZ Alkmaar#UEFA Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!