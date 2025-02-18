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Galatasaray AZ Alkmaar maçını Van Basten ve Van Bommel konuştu: Etkileyici bir stadyumda oynayacaklar

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#Galatasaray#AZ Alkmaar#UEFA Avrupa Ligi
Galatasaray AZ Alkmaar maçını Van Basten ve Van Bommel konuştu: Etkileyici bir stadyumda oynayacaklar
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 11:28

Galatasaray, galibiyetle ayrıldığı Rizespor maçının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile rövanş maçına çıkacak. Sarı kırmızılılar ilk maçından 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldığı turun 2. ayağında, AZ'ye karşı en az 4 gol atıp turu geçmek istiyor. Hollanda'nın efsanelerİ Van Basten, Van Bommel ve Van Basten konuştu. 

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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 20 Şubat Perşembe akşamı evinde AZ Alkmaar ile kritik bir maça çıkacak.

Sarı kırmızılılar ilk maçtan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldığı turu geçmek için Hollanda temsilcisine 4 gol atmak istiyor. 

Konuya ilişkin Hollanda'nın iki efsane ismi Van Bommel ve Van Basten, bir podcast kanalında konuştu.

Galatasaray AZ Alkmaar maçını Van Basten ve Van Bommel konuştu: Etkileyici bir stadyumda oynayacaklar



İşte o diyalog

Marco van Basten: Az Alkmaar'ın Galatasaray karşısında, Türkiye'deki maçta durumu (4-1) kontrol altında tutup tutmayacağını merak ediyorum.

Van Bommel: Etkileyici bir stadyumda oynayacaklar.

Van der Vaart: Eğer bunu başaramazlarsa ve turu geçemezlerse 4-1'e rağmen, zaten Avrupa'da işleri yok. 

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#Galatasaray#AZ Alkmaar#UEFA Avrupa Ligi

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