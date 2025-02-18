Galatasaray AZ Alkmaar maçını Van Basten ve Van Bommel konuştu: Etkileyici bir stadyumda oynayacaklar

Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 11:28
Galatasaray, galibiyetle ayrıldığı Rizespor maçının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile rövanş maçına çıkacak. Sarı kırmızılılar ilk maçından 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldığı turun 2. ayağında, AZ'ye karşı en az 4 gol atıp turu geçmek istiyor. Hollanda'nın efsanelerİ Van Basten, Van Bommel ve Van Basten konuştu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 20 Şubat Perşembe akşamı evinde AZ Alkmaar ile kritik bir maça çıkacak.İşte o diyalogMarco van Basten:
Sarı kırmızılılar ilk maçtan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldığı turu geçmek için Hollanda temsilcisine 4 gol atmak istiyor.
Konuya ilişkin Hollanda'nın iki efsane ismi Van Bommel ve Van Basten, bir podcast kanalında konuştu.
Az Alkmaar'ın Galatasaray karşısında, Türkiye'deki maçta durumu (4-1) kontrol altında tutup tutmayacağını merak ediyorum.Van Bommel:
Etkileyici bir stadyumda oynayacaklar.
Van der Vaart:
Eğer bunu başaramazlarsa ve turu geçemezlerse 4-1'e rağmen, zaten Avrupa'da işleri yok.