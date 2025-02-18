Galatasaray AZ Alkmaar maçını Van Basten ve Van Bommel konuştu: Etkileyici bir stadyumda oynayacaklar

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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 20 Şubat Perşembe akşamı evinde AZ Alkmaar ile kritik bir maça çıkacak.



Sarı kırmızılılar ilk maçtan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldığı turu geçmek için Hollanda temsilcisine 4 gol atmak istiyor.



Konuya ilişkin Hollanda'nın iki efsane ismi Van Bommel ve Van Basten, bir podcast kanalında konuştu.





İşte o diyalog

Az Alkmaar'ın Galatasaray karşısında, Türkiye'deki maçta durumu (4-1) kontrol altında tutup tutmayacağını merak ediyorum.Etkileyici bir stadyumda oynayacaklar.Eğer bunu başaramazlarsa ve turu geçemezlerse 4-1'e rağmen, zaten Avrupa'da işleri yok.