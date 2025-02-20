Galatasaray - AZ Alkmaar maçında Günay Güvenç fırtınası! Sakatlandı, devam etti ve taraftarlar adını haykırdı...

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray evinde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının 11’ine göre AZ Alkmaar karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski ve Ahmed Kutucu’nun yerine Günay Güvenç, Elias Jelert ve Roland Sallai’ye görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan kırmızı kart cezasından, Alvaro Morata, Yunus Akgün ve Ismail Jakobs sakatlıklarından dolayı, Eyüp Aydın, Ahmed Kutucu, Mario Lemina, Przemyslaw Frankowski ve Eren Elmalı ise UEFA listesinde olmadığı için kadroda yer almadı.

Gözden Kaçmasın Avrupa devleri Yusuf Akçiçek için sıraya girdi! Bayern Münih izlemeye geliyor Haberi Görüntüle

KALE GÜNAY GÜVENÇ'TE

Teknik Direktör Okan Buruk, kalede beklenin aksine Fernando Muslera’nın yerine Günay Güvenç’e görev verdi. Güvenç, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'şer ile Trendyol Süper Lig'de 1 olmak üzere toplam 8 karşılaşma görev aldı. 33 yaşındaki file bekçisi son olarak, Süper Lig’in 23. haftasındaki Adana Demirspor maçında oynamıştı.

Haberin Devamı

MUSLERA İLK KEZ YEDEK

Galatasaray’a 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio’dan transfer olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, AZ Alkmaar maçıyla birlikte ilk kez sakatlığı ve kart cezası dışında yedek kulübesinde yer aldı. Muslera, bugüne kadar rotasyon yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçları, kart cezası ve sakatlığı dışında hep 11’de yer aldı. 38 yaşındaki kaleci, 2021-2022 sezonunda 13 Aralık 2021 tarihinde Sivasspor ile deplasmanda oynanan mücadelede yaşadığı uzun süreli sakatlığının ardından rehabilitasyon sürecindeyken UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile yapılan 2 maç ile Süper Lig'deki Beşiktaş ve Konyaspor mücadelelerinde de yine yedek beklemişti.

GALATASARAY'IN 11'İ

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Günay Güvenç, Carlos Cuesta, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Fernando Muslera, Jankat Yılmaz, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, İsa Halidi, Kadir Subaşı, Berat Luş, Hasan Turan, Çağrı Balta, Efe Akman ve Metehan Baltacı bekledi.

Haberin Devamı

ALTYAPIDAN 8 FUTBOLCU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçının 21 kişilik kadroda sakat, cezalı ve UEFA listesinde yer almayan futbolcuların fazlalığından dolayı yedek kulübesine birçok genç futbolcuyu dahil etti. Buruk, sarı-kırmızılıların altyapısından 8 futbolcuyu yedeklere aldı.

GÜNAY GÜVENÇ ALKIŞ ALDI

Karşılaşmanın ilk yarısına istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, ilk 30 dakikada kalesinde birçok pozisyon gördü.

Konuk ekip, Troy Parrott ve Ernest Poku ile sarı - kırmızılı ekibin ceza sahası içinde tehlike oluşturan isimler oldu.

35 dakikada 15 kez Galatasaray kalesini yoklayan AZ Alkmaar, bu şutların 5'inde isabeti buldu.

Haberin Devamı

Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, kaleyi bulan 5 şutun 4'ünde çok kritik kurtarışlara imza atarken, 1'inde de savunma altı pas üzerinden topu karşıladı.

43'TE AZ ALKMAAR GOLÜ GELDİ

Ataklarını sürdüren Hollanda temsilcisi, 43. dakikada öne geçti. Hızlı gelişen hücumda sağ kanatta topla buluşan Poku, ceza sahası içindeki Maikuma'yı gördü. Japon futbolcunun tek vuruşu ağlarla buluştu ve konuk ekip 1-0 öne geçti.

GALATASARAY TARAFTARI DEVREDE TAKIMA MORAL VERDİ

İlk yarı 1-0'lık AZ üstünlüğüyle sonuçlanırken, sarı - kırmızı taraftarlar takımlarını tribüne çağırıp alkışladı ve soyunma odasına gitmeden önce moral verdi.

Haberin Devamı

55'TE FARK 2'YE ÇIKTI

Karşılaşmanın 55. dakikasında gelişen AZ Alkmaar atağında Kasius'un uzak mesafeden vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.

OSIMHEN HEMEN KARŞILIK VERDİ

Golden 2 dakika sonra atağa kalkan Galatasaray'da Lucas Torreira'nın ceza sahasına gönderdiği topa tek vuruş yapan Victor Osimhen, farkı 1'e indirdi.

GÜNAY GÜVENÇ'TEN ÜST ÜSTE KURTARIŞLAR

Gol sonrası AZ Alkmaar kalesine yüklenen ve savunmada büyük boşluklar veren Galatasaray, 2 önemli tehlikeyi Günay Güvenç'in kurtarışlarıyla atlattı. Özellikle 63. dakikada Parrott'ın karşı karşıya pozisyondaki vuruşunu ayağıyla çıkaran Güvenç, taraftarından alkış aldı.

Galatasaray tribünleri, üst üste kurtarışlar yapan Günay Güvenç'e tezahürat yaptı.

Haberin Devamı

SALLAI İLE SKOR EŞİTLENDİ

70. dakikada sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayı üzerine yerden gönderdiği topa gelişine vuran Sallai, skoru 2-2'ye getirdi.

GÜNAY GÜVENÇ SAKATLIK GEÇİRDİ AMA DEVAM ETTİ

73. dakikada sakatlık problemi yaşayan Günay Güvenç, kısa bir süreliğine 'Nefes alamıyorum' dedi. Tedavisi saha içinde yapılan tecrübeli file bekçisi, oyuna devam etti.

Öte yandan Günay Güvenç, karşılaşmayı 8 kurtarışla tamamladı.

OKAN BURUK'TAN DERBİ ODAKLI DEĞİŞİKLİKLER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk yarının bitimiyle birlikte pazartesi günü oynanacak olan derbiyi düşünerek değişikliklerine başladı.

Buruk, Dries Mertens ve Davinson Sanchez'i oyundan alarak Kerem Demirbay ile Metehan Baltacı'yı sahaya sürdü.

61. dakikada Lucas Torreira yerini Berkan Kutlu'ya bırakırken, 73'te Yusuf Demir, Gabriel Sara yerine oyuna girdi.

80'de ise Victor Osimhen'in yerine Berat Luş oyuna dahil oldu.