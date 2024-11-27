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Galatasaray, AZ Alkmaar maçına hazır

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#UEFA Avrupa Ligi#AZ Alkmaar
Galatasaray, AZ Alkmaar maçına hazır
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 14:09

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. İki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde AZ Alkmaar mücadelesinin taktik provasının yapıldığı bildirildi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan katılmadı.

Sarı-kırmızılılar, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan hareket edecek özel uçakla Hollanda'ya gidecek.

AZ Alkmaar-Galatasaray müsabakası, yarın TSİ 20.45'te Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda oynanacak.

 
 
 
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#Galatasaray#UEFA Avrupa Ligi#AZ Alkmaar

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