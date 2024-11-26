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Galatasaray, AZ Alkmaar maçına bileniyor

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#GALATASARAY#UEFA AVRUPA LİGİ#AZ Alkmaar
Galatasaray, AZ Alkmaar maçına bileniyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 17:13

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla 28 Kasım Perşembe günü AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

RUMEN HAKEM

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta müsabakasında Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 28 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te oynanacak mücadelede Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Feşnic düdük çalacak. Feşnic'in yardımcılıklarını Valentin Avram ve Alexandru Cerei yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Szabolcs Kovacs olacak.

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Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Sebastian Coltescu oturacak. Yardımcı VAR olarak da Catalin Popa görev alacak.

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#GALATASARAY#UEFA AVRUPA LİGİ#AZ Alkmaar

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