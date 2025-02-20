Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında mucize peşinde! Kritik maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de

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RAMS Park'ta oynanacak maç bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Sam Barrott'un üstleneceği müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Darren England olacak. VAR odasında England'ın yardımcısı Stuart Attwell olacak.

İLK MAÇI AZ 4-1 KAZANDI

Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında düzenlenen Avrupa Ligi’nde normal sezonu 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 14. olarak play-off turuna yükseldi. Bu turda AZ Alkmaar ile eşleşen Galatasaray, rakibiyle Hollanda'da yaptığı ilk maçı 4-1 kaybetti.

4 FARKLI GALİBİYET ŞART

Galatasaray'ın adını son 16 turuna yazdırması için bu akşamki karşılaşmada 4 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Üç farklı sarı-kırmızılı takım galibiyeti müsabakanın uzamasını sağlayacak. Diğer skorlarda ise Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erecek.

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MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Cuesta, Davinson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış, Osimhen

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Koopmeiners, Buurmeester, Poku, Mijnans, Lahdo, Parrott

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Galatasaray iç sahada oynadığı son 5 Avrupa kupası maçında rakiplerine 2,5 gol üstü gol atmayı başardı.

AZ Alkmaar, Türk takımları ile Avrupa kupalarında oynadığı 9 maçı da kaybetmedi. (5 galibiyet, 4 beraberlik)

Galatasaray’ın bu sezon Avrupa Ligi’nde oynadığı 9 maçta karşılıklı goller oldu.

MİSLİ YAZARI SABRİ UGAN’IN YORUMU

İlk maç öncesinde AZ’nin bu karşılaşmayı kazanacağını ancak Galatasaray’ın turu geçeceğini tahmin ettiğimi yazmıştım. Ne var ki Galatasaray beklentimin ötesinde bir farkla mağlup oldu. Doğal olarak tahminim değişti. Futbolun sürprizler oyunu olduğunu düşünüp, Galatasaray’ın bu sürprizi gerçekleştireceğine inananlar Galatasaray’ın tur atlamasına verilen yüksek oranı deneyebilirler. Maçın en olası sonuçlarının başında karşılıklı gol ve Galatasaray tur atlayamasa da galibiyeti yer alıyor. İlk yarı Galatasaray üstünlüğüne verilen oran da cazip. Maçı değerlendirirken Galatasaray’ın eksiklerini ve zeminin durumunu da göz önünde bulundurmakta fayda var.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %24’ü Galatasaray galibiyetinden yana.

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KRİTİK MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte ev sahibi Galatasaray'ın galibiyetine 1.49 yerine 1.53, beraberliğe ise 3.81 yerine 4.01 oran veriliyor. AZ Alkmaar'ın galibiyetinin oranı ise 3.96 yerine 4.17 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcu müsabakada forma giyemeyecek. Okan Buruk, ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Kaan Ayhan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Alvaro Morata, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'den faydalanamayacak.

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AZ Alkmaar'da ise Jordie Clasie ile Ruben van Bommel'in sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giymesi beklenmiyor.

AVRUPA'DA SON 5 MAÇINI KAZANAMADI

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 5 müsabakadan galibiyet alamadı. Avrupa Ligi’nde sezona iyi başlayan Galatasaray, ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son galibiyetini lig etabının 4. haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Tottenham'a karşı elde eden Sarı-Kırmızlılar sonrasındaki 3 müsabakadan da beraberlik aldı.

Galatasaray, Hollanda temsilcileri Ajax ve AZ Alkmaar ile üst üste yaptığı maçlardan yenik döndü.