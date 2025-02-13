Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında tur için avantaj peşinde! Kritik maç Şampiyon Oranlar ile Misli'de

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Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda yapılacak karşılaşma, 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Yardımcı hakemlik görevini Bruno Jesus ve Luciano Maia'nın yapacağı mücadelenin dördüncü hakemi Joao Gonçalves olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Tiago Martins görev alacak.

MUHTEMEL 11’LER

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Kasius, Goes, Penetra, Möller Wolfe, Koopmeiners, Clasie, Mijnans, Addai, Parrott, Lahdo

Galatasaray: Muslera, Cuesta, Abdülkerim, Berkan, Sallai, Kaan, Sara, Jelert, Mertens, Barış Alper, Morata

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- AZ Alkmaar, bugüne kadar Türk takımlarıyla oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi.

- Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde oynadığı son 5 maçın hepsinde karşılıklı goller atıldı.

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- AZ Alkmaar, iç sahada oynadığı son 35 Avrupa kupası maçının sadece 2’sini kaybetti.

- Galatasaray, bu sezon Avrupa Ligi’nde oynadığı 8 maçın hepsinde gol atma başarısı gösterdi.



MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %21’i ev sahibi ekibin kazanmasını bekliyor.



MİSLİ YAZARI TUTMAZ TAHMİNLER’İN YORUMU



AZ genç ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takım. Buna rağmen ne oynadığını bilen, bilinçli bir oyuncu grubuna sahipler. Bu sezon iç sahada gol atamadıkları maç yok. Galatasaray da gol bulacaktır ama kalesini bir türlü gole kapatamıyor. Karşılıklı goller gelir ve maç 2,5 üste gider.

MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte ev sahibi AZ Alkmaar'ın galibiyetine 2.18 yerine 2.30, beraberliğe ise 3.23 yerine 3.40 oran veriliyor. Galatasaray'ın galibiyetinin oranı ise 2.38 yerine 2.55 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

ASLAN’IN PLAY-OFF YOLU

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci organizasyonunda bu sezon 36 takımlı yeni lig formatı uygulanıyor. Galatasaray, lig aşamasında sırasıyla Yunanistan'ın PAOK, Letonya'nın RFS, İsveç'in Elfsborg, İngiltere'nin Tottenham, Hollanda'nın AZ Alkmaar, İsveç'in Malmö, Ukrayna'nın Dinamo Kiev ve Hollanda'nın Ajax takımlarıyla karşılaştı.

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Avrupa Ligi'ne iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Sonrasındaki 3 müsabakadan da beraberlike ayrılan Galatasaray, lig etabındaki tek yenilgisini son maçta aldı. İlk 8'de yer alma şansını son 2 maçta aldığı sonuçlarla kaçıran Galatasaray, normal sezonu 14. sırada tamamladı.

AZ ALKMAAR 3 GALİBİYET ALDI

AZ Alkmaar ise lig etabındaki 8 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Hollanda temsilcisi, topladığı 11 puanla 19. olarak son 16 play-off turuna yükseldi. İki takım arasında normal sezonun 5. haftasında yine Hollanda'da yapılan müsabaka 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

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GALATASARAY'DA 6 ÖNEMLİ EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 6 futbolcu bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyecek. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, milli futbolcu Yunus Akgün ve Senegalli sol bek Ismail Jakobs sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada süre alamayacak. Teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Ajax mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Osimhen, Lucas Torreira ile Davinson Sanchez'den de yararlanamayacak.

Ayrıca isimleri UEFA listesinde yer almayan yeni transferler Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski ve Arda Ünyay'ın yanı sıra genç oyuncular Eyüp Aydın ile Gökdeniz Gürpüz de sahaya çıkamayacak. Sarı-kırmızılılarda Dries Mertens sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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HOLLANDA EKİBİNİN EKSİKLERİ

AZ Alkmaar'da ise Kristijan Belic cezası nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek. Kırmızı-beyazlı ekipte Wouter Goes, Dave Kwakman ile Ruben van Bommel de sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecek.

LİG ETABININ EN GOLCÜ TAKIMI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde normal sezonun en golcü takımı oldu.

Bu sezon ilk kez 36 takımla düzenlenen lig formatında çıktığı 8 müsabakada 19 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, normal sezonu en fazla gol kaydeden takım olarak bitirdi.

AVRUPA'DA TÜM MAÇLARDA GOL YEDİ

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 10 maçta da kalesini gole kapatamadı.

Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda 3-2 ve 1-0'lık skorlarla İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen sarı-kırmızılı ekip, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi savunma yapamadı.

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Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 8 maçta da rakiplerin gol bulmasını önleyemedi. Ajax karşılaşmasına kadar çıktığı 7 müsabakada kalesine 14 gol gören sarı-kırmızılılar, bu mücadelede de filelerinden 2 kez topu çıkardı.

DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, bu sezon "Kupa 2"de çıktığı 4 deplasman maçından da galip dönemedi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda sırasıyla Letonya temsilcisi RFS ile 2-2, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 ve İsveç takımı Malmö ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, normal sezonun son maçında dış sahada Ajax'a 2-1 mağlup oldu.