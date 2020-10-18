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GeriFutbol Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Haber Giriş: 18.10.2020 - 22:36 | Son Güncelleme:

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, yarın Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışma yapıldı.

İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip çalışmanın ardından kampa girdi.

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