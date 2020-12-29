Galatasaray, Aytaç Kara'dan sonra Hasan Hüseyin Acar transferini de bitiriyor

Süper Lig'de devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Aytaç Kara'dan sonra Hasan Hüseyin Acar'la da görüşmelere başladı.

Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Kayserispor'la yolları ayrılan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar'ı da gündemine aldı. Bonservisi elinde bulunan ve orta alanda birçok pozisyonda görev yapabilen Hasan Hüseyin'le yıllık ücret konusunda anlaşma sağlanması halinde, bu transfer de bitirilecek. (Takvim)

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