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GeriFutbol Galatasaray, Aytaç Kara'dan sonra Hasan Hüseyin Acar transferini de bitiriyor
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Haber Giriş: 29.12.2020 - 10:39 | Son Güncelleme:

Galatasaray, Aytaç Kara'dan sonra Hasan Hüseyin Acar transferini de bitiriyor

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Galatasaray, Aytaç Kara'dan sonra Hasan Hüseyin Acar transferini de bitiriyor
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Galatasaray devre arası transfer dönemi öncesi Kasımpaşalı Aytaç Kara'dan sonra Kayserispor'dan ayrılan Hasan Hüseyin Acar'ın transferini de bitirmek üzere...

Süper Lig'de devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Aytaç Kara'dan sonra Hasan Hüseyin Acar'la da görüşmelere başladı.

Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Kayserispor'la yolları ayrılan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar'ı da gündemine aldı. Bonservisi elinde bulunan ve orta alanda birçok pozisyonda görev yapabilen Hasan Hüseyin'le yıllık ücret konusunda anlaşma sağlanması halinde, bu transfer de bitirilecek. (Takvim)

Galatasaray, Aytaç Karadan sonra Hasan Hüseyin Acar transferini de bitiriyor

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