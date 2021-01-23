Galatasaray, Aytaç Kara, Salih Uçan ve Fatih Kuruçuk’u kadrosuna katıyor

Ara transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması için startı verdi.

Sarı-Kırmızılılar sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Kasımpaşalı Aytaç Kara, Alanyasporlu Salih Uçan ve Karagümrük'ten Fatih Kuruçuk'la her konuda anlaşmış durumda.

İMZA SEZON SONUNDA

Şu anda kasadan herhangi bir bonservis bedeli çıkarmak istemeyen yönetim 3 ismi de yeni sezonda kadrosuna katma kararı aldı. Ön anlaşmaların imzalandığı ve 3 futbolcunun sözleşmeleri biter bitmez resmen Galatasaraylı olacağı gelen bilgiler arasında. Bu sezon dar rotasyondan şikayetçi olan Terim yeni sezonda kadroyu geniş tutacak. (Takvim)

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