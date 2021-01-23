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GeriFutbol Galatasaray, Aytaç Kara, Salih Uçan ve Fatih Kuruçuk’u kadrosuna katıyor
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Futbol
Haber Giriş: 23.01.2021 - 09:09 | Son Güncelleme:

Galatasaray, Aytaç Kara, Salih Uçan ve Fatih Kuruçuk’u kadrosuna katıyor

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Galatasaray yönetimi haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Kasımpaşalı Aytaç Kara, Alanyaspor'dan Salih Uçan ve Karagümrük forması giyen Fatih Kuruçuk’u yeni sezonda kadroya katacak.

Ara transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması için startı verdi.

Fuat Çapa: Aytaça talip olunması normal
Fuat Çapa: Aytaç'a talip olunması normal

Sarı-Kırmızılılar sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Kasımpaşalı Aytaç Kara, Alanyasporlu Salih Uçan ve Karagümrük'ten Fatih Kuruçuk'la her konuda anlaşmış durumda.

Galatasaray, Aytaç Kara, Salih Uçan ve Fatih Kuruçuk’u kadrosuna katıyor

İMZA SEZON SONUNDA
Şu anda kasadan herhangi bir bonservis bedeli çıkarmak istemeyen yönetim 3 ismi de yeni sezonda kadrosuna katma kararı aldı. Ön anlaşmaların imzalandığı ve 3 futbolcunun sözleşmeleri biter bitmez resmen Galatasaraylı olacağı gelen bilgiler arasında. Bu sezon dar rotasyondan şikayetçi olan Terim yeni sezonda kadroyu geniş tutacak. (Takvim)

Galatasaray, Aytaç Kara, Salih Uçan ve Fatih Kuruçuk’u kadrosuna katıyor

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