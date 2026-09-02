×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray ayrılığı TFF'ye bildirdi! Yeni takımı belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Galatasaray#Victor Nelsson
Galatasaray ayrılığı TFFye bildirdi Yeni takımı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 19:28

Galatasaray, Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'la yolları ayırdı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Galatasaray, Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

27 yaşındaki Danimarkalı savunma oyuncusunun kısa süre içinde ülkesine dönerek, alt yapısından yetiştiği Nordsjaelland ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Gözden KaçmasınSamsunspor, Galatasaraydan Can Armando Güneri istiyorSamsunspor, Galatasaray'dan Can Armando Güner'i istiyorHaberi görüntüle

PERFORMANSI

2021 yazında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Nelsson, Galatasaray formasıyla 144 resmi maça çıkarken 4 gol - 1 asist üretti ve bu süre zarfında 3 Süper Lig ve 1 de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer Haberleri#Galatasaray#Victor Nelsson

BAKMADAN GEÇME!