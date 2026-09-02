Galatasaray ayrılığı TFF'ye bildirdi! Yeni takımı belli oldu

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Galatasaray, Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

27 yaşındaki Danimarkalı savunma oyuncusunun kısa süre içinde ülkesine dönerek, alt yapısından yetiştiği Nordsjaelland ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

PERFORMANSI

2021 yazında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Nelsson, Galatasaray formasıyla 144 resmi maça çıkarken 4 gol - 1 asist üretti ve bu süre zarfında 3 Süper Lig ve 1 de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.