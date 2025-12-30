×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol HaberleriTürkiye Süper Ligi HaberleriGalatasaray Haberleri

Galatasaray, ayrılığı resmen duyurdu!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Yakup Sekizkök#Basketbol
Galatasaray, ayrılığı resmen duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2025 19:02

Galatasaray, başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı

Haberin Devamı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "2024 yılının şubat ayından itibaren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı başantrenörlük görevini yürütmekte olan Yakup Sekizkök ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev süresi boyunca; kulüp tarihimizde ilk kez FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde final oynama başarısı da dahil olmak üzere takımımıza önemli katkılar sağlayan Yakup Sekizkök’e emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Yakup Sekizkök#Basketbol

BAKMADAN GEÇME!