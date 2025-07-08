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Galatasaray, ayrılığı resmen duyurdu!

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#Galatasaray#Süper Lig#Taylan Antalyalı
Galatasaray, ayrılığı resmen duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 20:18

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kiralıktan dönen Taylan Antalyalı ile yollar ayrıldı.

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Galatasaray, Taylan Antalyalı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan veda paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

"Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Taylan Antalyalı’ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!"

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'ın 2019-20 sezonunun başında Erzurumspor'dan renklerine bağladığı Taylan Antalyalı, sarı - kırmızılı forma ile geçirdiği 2 sezonda 102 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşayan 30 yaşındaki futbolcu, 8 de asist katkısı sağladı.

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Öte yandan Antalyalı, geçirdiği 2 sezonun ardından sırasıyla Ankaragücü, Samsunspor ve Bodrum FK'ya kiralanmıştı.

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#Galatasaray#Süper Lig#Taylan Antalyalı

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