Galatasaray, ayrılığı resmen duyurdu!

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Galatasaray, Taylan Antalyalı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan veda paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

"Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Taylan Antalyalı’ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!"

🚨 Galatasaray, Taylan Antalyalı ile yolların ayrıldığını duyurdu. https://t.co/i7X5KybvGl — Spor Arena (@sporarena) July 8, 2025

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'ın 2019-20 sezonunun başında Erzurumspor'dan renklerine bağladığı Taylan Antalyalı, sarı - kırmızılı forma ile geçirdiği 2 sezonda 102 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşayan 30 yaşındaki futbolcu, 8 de asist katkısı sağladı.

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Öte yandan Antalyalı, geçirdiği 2 sezonun ardından sırasıyla Ankaragücü, Samsunspor ve Bodrum FK'ya kiralanmıştı.