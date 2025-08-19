Galatasaray, ayrılığı resmen açıkladı! Derrick Köhn, Bundesliga'da

Haberin Devamı

Galatasaray, Derrick Köhn'ün Almanya Bundesliga takımlarından Union Berlin’e transfer olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre sarı - kırmızılılar, bu transferden 4 milyon euro bonservis + 500 bin euro bonus alacak.

Öte yandan Köhn ileride başka bir kulübe satılırsa, gelirin %20’si Galatasaray’a ödenecek.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Derrick Arthur Köhn'ün transferi konusunda 1. FC Union Berlin e.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre 1. FC Union Berlin e.V., şirketimize 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile 500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi gerçekleştirecektir.

Haberin Devamı

Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde; 1. FC Union Berlin e.V., bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2.000.000 Euro düşüldükten sonra kalan tutarın %20’sini sonraki satıştan pay olarak şirketimize ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GALATASARAY KARİYERİ

2024 yılının Şubat ayında 3.35 milyon euroya Honnver'den transfer edilen Alman sol bek, sarı - kırmızılı forma ile 19 maçta süre bulabildi. Söz konusu karşılaşmalarda 1 gol - 2 asistlik skor katkısı üreten Köhn, geçtiğimiz sezonu Werder Bremen'de kiralık olarak geçirmişti.