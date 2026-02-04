×
Spor Haberleri

Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı!

#Galatasaray#Yusuf Demir#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 23:58

Galatasaray, Yusuf Demir ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir'le yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür edilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Yusuf Demir’e teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!"

2022-2023 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Yusuf Demir, 2023-2024 sezonunu İsviçre'nin Basel ekibinde kiralık olarak geçirmişti.

Bu sezon sarı-kırmızılı kulübe geri dönen genç oyuncu, ligde 1 maçta 28 dakika, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 97 dakika sahada kaldı.

